Ce i-a spus un tânăr mamei sale după tragedia din Spania: „Mor oameni, nu putem face nimic!”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 oct. 2026, 14:29

Un telefon primit de o mamă din Spania, la scurt timp după tragedia feroviară în care au murit cel puțin 69 de oameni, scoate la iveală momentele de groază trăite de pasageri. Adrian, un tânăr care se afla într-unul dintre trenurile de mare viteză implicate în accident, a reușit să își sune mama de pe telefonul unei alte persoane.

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