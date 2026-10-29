Ce i-a spus un tânăr mamei sale după tragedia din Spania: „Mor oameni, nu putem face nimic!”
Tragedie în Spania
Un telefon primit de o mamă din Spania, la scurt timp după tragedia feroviară în care au murit cel puțin 69 de oameni, scoate la iveală momentele de groază trăite de pasageri. Adrian, un tânăr care se afla într-unul dintre trenurile de mare viteză implicate în accident, a reușit să își sune mama de pe telefonul unei alte persoane.
Era rănit, speriat și îi povestea că în jurul lui oamenii mureau, iar cei care supraviețuiseră nu puteau face mare lucru pentru a-i ajuta. Marisol, mama tânărului, a povestit printre lacrimi despre conversația cu fiul ei și despre clipele cumplite prin care acesta a trecut. După apel, femeia nu a mai reușit să ia legătura cu el și a decis să plece să îl caute.
„Mamă, nu putem face nimic, oamenii mor!” Telefonul primit de Marisol după tragedia din Spania
Adrian se afla miercuri dimineață, 28 octombrie, într-un tren AVE care plecase din Madrid spre Sevilla. Tânărul călătorea împreună cu mai mulți prieteni, urmând să participe la o conferință profesională. Nimic nu anunța ceea ce avea să se întâmple câteva minute mai târziu. Trenul în care se afla a lovit din spate o altă garnitură, care era oprită pe șine, iar impactul a provocat moartea a zeci de persoane.
Adrian a scăpat cu viață, însă a fost rănit și a rămas în mijlocul unor scene greu de imaginat. A reușit să împrumute telefonul unei alte persoane și și-a sunat mama, pentru a-i spune ce se întâmplase. Marisol a povestit că fiul ei era extrem de speriat și că încerca să înțeleagă cum putea să ajute oamenii răniți din jurul său.
Scene de groază după impact. Tânărul i-a povestit mamei că oamenii mureau în jurul său
În timpul convorbirii, Adrian i-a descris mamei sale situația în care se aflau pasagerii care reușiseră să supraviețuiască impactului. Mai multe persoane erau grav rănite, iar altele aveau nevoie urgentă de ajutor. Tânărul se simțea neputincios, pentru că nu putea face mare lucru pentru cei aflați în stare critică.
Marisol a povestit că fiul ei era atât de afectat de ceea ce văzuse încât cu greu reușea să vorbească despre accident. În jurul său, pasagerii încercau să se pună la adăpost și să găsească o cale de ieșire din vagoanele avariate. Mărturia tânărului arată cât de dramatice au fost primele minute după coliziune, înainte ca echipele de salvare să poată ajunge la toate persoanele care aveau nevoie de îngrijiri medicale.
Unul dintre prietenii lui Adrian ar fi suferit o fractură la picior
Adrian nu călătorea singur în trenul care a fost implicat în accident. Alături de el se aflau mai mulți prieteni, cu care urma să ajungă la Sevilla pentru o conferință de lucru. Potrivit mamei sale, cel puțin unul dintre aceștia a fost rănit grav și ar fi suferit o fractură la picior. Marisol a explicat că fiul ei era și el rănit, însă nu a oferit detalii despre leziunile suferite.
În primele momente după tragedie, oamenii încercau să afle ce se întâmplase cu cei din jur și dacă prietenii sau membrii familiilor lor erau în siguranță. Pentru mulți dintre pasageri, comunicarea cu persoanele apropiate a fost dificilă, mai ales în condițiile în care bagajele și obiectele personale fuseseră împrăștiate în urma impactului. Adrian a avut norocul să găsească pe cineva dispus să îi împrumute un telefon, conform Larazon.es.
Mama tânărului a plecat să îl caute. Nu a mai reușit să vorbească cu el după primul apel
După convorbirea cu fiul ei, Marisol a încercat să afle mai multe despre starea acestuia, însă nu a mai reușit să îl contacteze. Femeia a povestit că Adrian era în stare de șoc și că nu mai vorbea ca de obicei. Speriată de ceea ce îi spusese și de imaginile care începeau să apară de la locul accidentului, mama tânărului a decis să plece să îl caute. Într-o intervenție televizată din Spania, aceasta a explicat că fiul ei era profund afectat și că se întreba cum este posibil ca o asemenea tragedie să se producă. Mărturia a fost făcută în primele ore după accident, când multe familii încă încercau să afle unde se află cei dragi. Nu au fost oferite atunci informații suplimentare despre starea lui Adrian după convorbirea cu mama sa.
Cum s-a produs accidentul feroviar din Spania. Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit violent
Tragedia s-a produs miercuri, 28 octombrie, în jurul orei 08:54, în provincia Toledo, la aproximativ 130 de kilometri de Madrid. Un tren AVE al companiei RENFE, care se îndrepta spre Sevilla, a lovit din spate un tren IRYO oprit pe aceeași linie. Impactul a fost atât de puternic încât mai multe vagoane au deraiat, iar unele au ajuns pe un terasament de lângă calea ferată. Peste 500 de persoane se aflau în cele două garnituri, iar echipele de salvare au intervenit ore întregi pentru a scoate răniții dintre fiarele distruse.
Primele informații prezentate de autoritățile spaniole arată că, înaintea coliziunii, sistemul de siguranță feroviară ar fi suferit o defecțiune. Anchetatorii încearcă să afle de ce trenul RENFE a primit permisiunea să își continue drumul, deși semnalul era roșu, iar în fața sa se afla o altă garnitură.
Bilanțul tragediei a ajuns la 69 de morți. Zeci de răniți se află în continuare în spitale
Joi, 29 octombrie, autoritățile spaniole au anunțat că numărul persoanelor decedate a crescut la 69, după ce încă o victimă a murit la spital. Alte 50 de persoane se aflau încă internate în unitățile medicale din regiunea Castilla-La Mancha, iar unele erau în stare gravă. Echipele de intervenție au continuat să caute victime în zona accidentului, în timp ce familiile celor dispăruți așteptau vești despre cei dragi.
Printre persoanele rănite se află și un cetățean român implicat în accidentul feroviar din Spania, identificat de reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe. Acesta a primit îngrijiri medicale și nu a avut nevoie de internare, dar urmează să facă investigații suplimentare. Nu există informații că Adrian, tânărul care și-a sunat mama după accident, ar fi persoana identificată de autoritățile române.
Spania, în doliu după una dintre cele mai grave tragedii feroviare din ultimii ani
Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat trei zile de doliu național, începând cu 29 octombrie, în memoria persoanelor care și-au pierdut viața. Accidentul a provocat un val de durere în întreaga țară, mai ales că vine la numai nouă luni după o altă coliziune feroviară gravă, produsă în ianuarie, în provincia Córdoba.
Atunci, 46 de oameni au murit după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în apropierea localității Adamuz. Noua tragedie a ridicat întrebări despre siguranța transportului feroviar, iar autoritățile încearcă să stabilească cine a permis reluarea circulației trenului RENFE după defecțiunea sistemului de control. Pentru familiile victimelor, ancheta va putea oferi explicații despre accident, dar pierderea celor dragi rămâne una imposibil de reparat.
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