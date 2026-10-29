Nava atacată cu drone s-a scufundat. Containere cu substanțe periculoase, în derivă în Marea Neagră
Nava atacată cu drone Marea Neagră
Alertă în Marea Neagră, aproape de România, după ce o navă comercială atacată cu trei drone s-a scufundat în largul coastelor Bulgariei. Peste 20 de containere care transportă gaze, lichide inflamabile și alte substanțe periculoase au căzut în apă și plutesc în derivă, punând în pericol navele care trec prin zonă.
Autoritățile bulgare au transmis avertismente către marinari și au început verificările pentru a vedea dacă încărcătura a provocat poluarea apei. Nava CONTSHIP JET se îndrepta spre portul Constanța când a fost atacată miercuri, 28 octombrie. Din fericire, toți cei 18 marinari aflați la bord au fost salvați și au ajuns în siguranță la Varna.
Nava care se îndrepta spre Constanța s-a scufundat. Peste 20 de containere plutesc în Marea Neagră
Portcontainerul CONTSHIP JET s-a scufundat în noaptea de miercuri spre joi, după ce a fost lovit de trei drone maritime în apropierea Capului Kaliakra, din Bulgaria. Informația a fost confirmată de autoritățile din Varna, după ce specialiștii care supraveghează traficul maritim au constatat că nava a dispărut de la suprafața apei. Înainte să se scufunde, vasul se înclinase puternic, iar peste 20 dintre containerele transportate au căzut în mare.
Acestea continuă să plutească în derivă, iar poziția lor se poate schimba din cauza curenților și a vremii. Autoritățile bulgare au emis un avertisment pentru navele care tranzitează zona, deoarece containerele pot fi greu de observat, mai ales noaptea sau atunci când marea este agitată, potrivit presei străine.
Gaze inflamabile și substanțe chimice, în containerele căzute în apă. Pericol pentru nave
Încărcătura pierdută de CONTSHIP JET ridică probleme serioase, deoarece printre mărfurile transportate se află gaze inflamabile, gaze neinflamabile și netoxice, lichide inflamabile și alte substanțe periculoase. Informațiile apărute în presa maritimă bulgară arată că nava transporta inclusiv baterii litiu-ion, lichide corozive, acizi și produse chimice.
Autoritățile nu au anunțat că toate aceste materiale au ajuns în apă, însă încearcă să stabilească exact ce se află în containerele pierdute. Cel mai mare pericol imediat este pentru navele care circulă prin zonă, deoarece un container aflat parțial sub apă poate fi observat foarte târziu și poate provoca un accident. Marinarii au fost avertizați să fie extrem de atenți, dar porturile din apropiere nu au fost închise.
Risc de poluare în Marea Neagră. Autoritățile bulgare verifică apa în cinci zone de pe litoral
Pe lângă pericolul pentru navigație, autoritățile bulgare încearcă să afle dacă scufundarea navei a dus și la poluarea Mării Negre. Primele verificări făcute în apropierea litoralului nu au arătat pete de petrol sau alte semne vizibile de contaminare, dar acest lucru nu înseamnă că apa nu trebuie analizată mai atent.
Joi, 29 octombrie, echipele de mediu urmează să preleveze probe din cinci zone ale litoralului bulgăresc: Durankulak, Șabla, Capul Kaliakra, Byala și Sozopol. Specialiștii vor verifica dacă în apă au ajuns produse petroliere, metale sau alte substanțe care ar putea afecta mediul marin. Deocamdată, nu există informații confirmate despre o poluare provocată de încărcătura navei și nici despre direcția în care ar putea ajunge containerele în următoarele zile.
Cum a fost atacată nava în Marea Neagră. Trei drone au lovit vasul care venea spre România
CONTSHIP JET plecase din portul israelian Haifa și se îndrepta spre Constanța, având la bord 421 de containere, potrivit informațiilor transmise de echipaj autorităților bulgare. Miercuri, în jurul prânzului, nava a fost lovită de trei drone maritime, la aproximativ 30 de kilometri de Capul Kaliakra, în zona economică exclusivă a Bulgariei.
Un avion francez de patrulare maritimă observase anterior dronele din zonă și transmisese avertismente despre prezența lor. În urma exploziilor, nava a fost grav avariată și a început să se încline, iar marinarii au fost nevoiți să o abandoneze.
Cei 18 marinari au scăpat cu viață. Cum s-a desfășurat operațiunea de salvare
Deși nava a fost lovită de trei ori și ulterior s-a scufundat, toți cei 18 membri ai echipajului au reușit să scape cu viață. La ora 12:01, Centrul de Coordonare a Salvării Maritime din Constanța a transmis alerta către autoritățile bulgare, iar la 12:13 marinarii au abandonat vasul. Marina militară bulgară și Poliția de Frontieră au trimis mai multe ambarcațiuni în zonă.
La aproximativ 40 de minute după declanșarea intervenției, opt marinari fuseseră deja preluați de o navă militară, iar ceilalți zece se aflau într-o barcă de salvare. Echipajul, format din 14 filipinezi și patru ucraineni, a fost transportat în siguranță la Varna, unde marinarii au ajuns miercuri seara. Niciunul nu a fost rănit, iar compania care administrează nava le-a asigurat cazarea la un hotel.
Atacurile cu drone din Marea Neagră se înmulțesc. Nave comerciale, lovite în apropierea României
Scufundarea navei CONTSHIP JET vine după o serie de atacuri asupra vaselor comerciale care navighează în vestul Mării Negre, în apropierea coastelor României și Bulgariei. Numai în luna octombrie, mai multe nave au fost lovite de drone, iar unele atacuri s-au soldat cu morți și marinari dispăruți.
Unul dintre cele mai grave incidente s-a produs pe 23 octombrie, când nava Khoryv a fost atacată la aproximativ 24 de kilometri de Constanța. În urma acelui atac, un marinar a murit, iar alți trei au fost dați dispăruți. România, Bulgaria și Turcia au discutat miercuri, la Sofia, despre măsuri suplimentare pentru protejarea navelor comerciale. Cele trei țări au condamnat atacurile și au cerut măsuri pentru ca transportul pe Marea Neagră să se poată desfășura în siguranță.
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