Nava atacată cu drone s-a scufundat. Containere cu substanțe periculoase, în derivă în Marea Neagră

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 oct. 2026, 10:14

Alertă în Marea Neagră, aproape de România, după ce o navă comercială atacată cu trei drone s-a scufundat în largul coastelor Bulgariei. Peste 20 de containere care transportă gaze, lichide inflamabile și alte substanțe periculoase au căzut în apă și plutesc în derivă, punând în pericol navele care trec prin zonă.

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