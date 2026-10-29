MAE, atenționare pentru românii care călătoresc în Turcia. Protest al transportatorilor de marfă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 29 oct. 2026, 07:25

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru transportatorii de marfă români, în contextul unui protest spontan al transportatorilor turci, desfășurat pe durată nedeterminată în apropierea punctelor de trecere a frontierei rutiere dintre Turcia și Bulgaria.

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