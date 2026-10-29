MAE, atenționare pentru românii care călătoresc în Turcia. Protest al transportatorilor de marfă

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru transportatorii de marfă români, în contextul unui protest spontan al transportatorilor turci, desfășurat pe durată nedeterminată în apropierea punctelor de trecere a frontierei rutiere dintre Turcia și Bulgaria.
Potrivit MAE, protestele au loc în punctele de trecere a frontierei Hamzabeyli (Turcia) – Lesovo (Bulgaria) și Kapikule (Turcia) – Kaptan Andreevo (Bulgaria).
În prezent, traficul rutier este îngreunat din cauza cozilor formate pe ambele sensuri de mers. Cu toate acestea, punctele de frontieră rămân deschise, iar autoturismele și autocarele pot tranzita granița.
Recomandări pentru transportatorii români
MAE recomandă transportatorilor români de marfă care intenționează să tranziteze frontiera dintre Turcia și Bulgaria să respecte instrucțiunile autorităților turce și să se asigure că au suficiente rezerve de combustibil, apă potabilă și alimente neperisabile.
Cetățenii români care se confruntă cu situații dificile sau urgențe pot apela numărul de telefon al Consulatului General al României la Istanbul: +90 533 542 06 95.
MAE recomandă consultarea site-urilor oficiale Consulatului General al României la Istanbul și Ministerului Afacerilor Externe pentru informații actualizate.
De asemenea, cetățenii români care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, disponibilă pentru Android și iOS, care oferă informații și recomandări utile pentru călătorii.