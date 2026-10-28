Nicușor Dan, reacție după tragedia feroviară din Spania: „Am fost profund întristat”

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după accidentul feroviar devastator produs miercuri, 28 octombrie, în provincia Toledo din Spania, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit, provocând moartea a zeci de persoane și rănirea altor pasageri. Șeful statului a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor îndoliate și le-a urat însănătoșire grabnică celor răniți, subliniind că România este solidară cu poporul spaniol. Tragedia a declanșat o amplă operațiune de salvare, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească împrejurările în care s-a produs coliziunea.
Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe după tragedia din Spania. România, solidară cu familiile victimelor
Într-un mesaj publicat pe platforma X, președintele Nicușor Dan și-a exprimat tristețea față de accidentul feroviar din provincia Toledo, soldat cu numeroase victime. Șeful statului a transmis condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața și un mesaj de susținere pentru persoanele rănite. Totodată, acesta a subliniat solidaritatea României cu Spania în aceste momente dificile. Mesajul său, publicat în limba engleză, a fost următorul, în traducere:
Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania. Zeci de persoane și-au pierdut viața
Accidentul s-a produs miercuri dimineață, 28 octombrie, în jurul orei locale 08:54, între localitățile Los Yébenes și Urda, din provincia Toledo. În coliziune au fost implicate două trenuri de mare viteză, unul aparținând operatorului feroviar Renfe și celălalt companiei private Iryo, care circulau pe linia Madrid-Andaluzia. Potrivit informațiilor transmise de administratorul infrastructurii feroviare spaniole, Adif, a fost vorba despre o coliziune din spate, în urma căreia două vagoane au deraiat și au căzut pe un terasament de lângă calea ferată. În cele două garnituri se aflau peste 500 de persoane, iar impactul a provocat numeroase victime și distrugeri importante.
Bilanțul accidentului a crescut rapid în orele care au urmat coliziunii. Dacă primele informații indicau cel puțin zece persoane decedate, autoritățile regionale spaniole au confirmat ulterior cel puțin 30 de morți, în timp ce alte relatări indicau un număr și mai mare de victime. Zeci de pasageri au fost răniți, iar echipele de intervenție au continuat căutările și operațiunile de salvare în zona vagoanelor avariate. La fața locului au fost mobilizați pompieri, echipaje ale Protecției Civile, trei elicoptere medicale și două unități mobile de terapie intensivă. Autoritățile au organizat un punct medical avansat pentru evaluarea răniților și transportarea acestora la spitale.
MAE verifică dacă printre victimele accidentului se află și cetățeni români
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că a început demersuri pentru a stabili dacă printre persoanele decedate sau rănite în accidentul din Spania se află și cetățeni români. Prin intermediul Consulatului României la Ciudad Real, reprezentanții instituției au solicitat autorităților spaniole informații oficiale privind identitatea și cetățenia victimelor. Potrivit comunicării transmise miercuri, până la momentul respectiv nu fuseseră primite solicitări de asistență consulară. Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculaescu, a transmis, la rândul său, condoleanțe familiilor îndoliate și a precizat că misiunile diplomatice și consulare ale României sunt în contact cu autoritățile spaniole și pregătite să ofere sprijin persoanelor care au nevoie de ajutor.
Circulația trenurilor, suspendată după accident. Spania, lovită de o nouă tragedie feroviară
În urma coliziunii, circulația trenurilor de mare viteză dintre Madrid și regiunea Andaluzia a fost suspendată în ambele sensuri, pentru a permite intervenția salvatorilor și verificarea infrastructurii feroviare. Premierul spaniol Pedro Sánchez a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a anunțat că urmărește evoluția situației împreună cu ministrul Transporturilor și autoritățile regionale.