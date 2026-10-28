Nicușor Dan, reacție după tragedia feroviară din Spania: „Am fost profund întristat”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 oct. 2026, 13:43

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după accidentul feroviar devastator produs miercuri, 28 octombrie, în provincia Toledo din Spania, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit, provocând moartea a zeci de persoane și rănirea altor pasageri. Șeful statului a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor îndoliate și le-a urat însănătoșire grabnică celor răniți, subliniind că România este solidară cu poporul spaniol. Tragedia a declanșat o amplă operațiune de salvare, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească împrejurările în care s-a produs coliziunea.

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