Programul „Care basket” al lui Radev, în centrul unui scandal: brânză cu 70% apă

Publicat 28 oct. 2026, 11:12 Actualizat 28 oct. 2026, 11:13

Inițiativa „Care basket”, lansată în Bulgaria pentru a face alimentele de bază mai accesibile, se află în centrul unui scandal după ce o organizație pentru protecția consumatorilor a identificat sortimente de branză ce conțin 70% apă. De aesemenea, reprezentanții industriei lactatelor reclamă adaosuri comerciale care ajung până la 140% la unele produse.

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