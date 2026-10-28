Programul „Care basket” al lui Radev, în centrul unui scandal: brânză cu 70% apă

Inițiativa „Care basket”, lansată în Bulgaria pentru a face alimentele de bază mai accesibile, se află în centrul unui scandal după ce o organizație pentru protecția consumatorilor a identificat sortimente de branză ce conțin 70% apă. De aesemenea, reprezentanții industriei lactatelor reclamă adaosuri comerciale care ajung până la 140% la unele produse.
Branză cu pană la 70% apă, descoperită în urma controalelor
Organizația bulgară pentru protecția consumatorilor, Active Consumers, a analizat mai multe sortimente de branză albă în saramură comercializate în cadrul programului lui Rumen Radev. Verificările au fost urmare a constatărilor organizației asupra prețurilor foarte mici de la rafturi.
Potrivit rezultatelor publicate de presa bulgară, dintre cele 12 mărci analizate, numai una ar fi respectat cerințele statului bulgar pentru brânza albă în saramură. Restul mărcilor ar fi depășit un conținut de apă de 60%.
Bogomil Nikolov, reprezentantul Active Consumers, a explicat că una dintre cauzele posibile este scurtarea procesului de maturare. "Dacă procesul de producție cere ca brânza să se matureze 45 de zile, dar o aduci pe piață în a șaptea zi, încă nu și-a pierdut excesul de apă," a spus Bogomil Nikolov.
Dimitar Zorov, președintele Asociației Procesatorilor de Lactate din Bulgaria, a susținut că branză albă în saramură ar trebui să aibă un conținut apă de maxim 54%. Zorov a argumentat că poate fi înșelătoare compararea produselor când acestea conțin 70% apă.
Adaosuri comerciale de 140% pentru unele produse
Dimitar Zorov a mai precizat că adaosurile comerciale pentru unele produse lactate din Bulgaria ar ajunge la 80–140%. El a criticat presiunea exercitată asupra producătorilor pentru reducerea prețurilor de livrare, în timp ce prețurile finale rămân ridicate.
"În Europa, auzim despre adaosuri de aproximativ 25–30%. În Bulgaria, este 100-140%. Ce facem? Omorâm consumatorul", a spus Zorov.
Separat, Comisia pentru Protecția Consumatorilor din Bulgaria a raportat, în urma verificărilor din octombrie, diferențe importante între prețurile de achiziție și cele de vânzare pentru mai multe categorii de produse. Printre exemplele prezentate s-au numărat adaosuri de 141% la unt, 133% la brânza albă în saramură, 127% la roșii, 106% la cașcaval și 99% la iaurt.
Ce este inițiativa „Care basket”
Programul „Care basket” a fost lansat în Bulgaria în iunie 2026, cu scopul de a face mai accesibile consumatorilor produsele alimentare și de igienă esențiale. Inițiativa se bazează pe cooperarea cu lanțurile comerciale, care sunt încurajate să reducă voluntar prețurile unor produse, în special ale celor fabricate în Bulgaria.
Programul a atras și critici. Potrivit agenției bulgare de presă BTA, președinta Comisiei pentru Protecția Consumatorilor, Maya Manolova, a declarat că lanțurile de magazine au respins propunerea guvernului de a-și ajusta voluntar politicile de prețuri. Ea a anunțat și rezultate preliminare ale controalelor, care au indicat adaosuri de peste 100% pentru unele produse alimentare.