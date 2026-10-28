Regele Charles, întâmpinat cu proteste în Bahamas. Fostele colonii cer despăgubiri pentru sclavie
Regele Charles
Regele Charles al III-lea a fost întâmpinat cu proteste în Bahamas, marți, 27 octombrie, la începutul unui turneu de nouă zile în Caraibe. Monarhul britanic, în vârstă de 77 de ani, a recunoscut suferințele și nedreptățile provocate de sclavie în perioada colonială, însă fostele colonii cer mai mult decât simple declarații.
Manifestanții solicită scuze oficiale și despăgubiri financiare din partea Marii Britanii, în timp ce Londra continuă să respingă aceste cereri. Vizita are loc înaintea unei reuniuni importante a liderilor Commonwealth, unde trecutul colonial britanic va fi din nou în centrul discuțiilor.
Regele Charles, întâmpinat cu proteste în Bahamas. Mesajul manifestanților: „Plătiți-ne ce ne datorați!”
Prima oprire a monarhului britanic a fost în Bahamas, unde acesta a participat la o întâlnire cu tinerii, organizată în capitala Nassau. Vizita a fost însă marcată de proteste ale celor care cer Marii Britanii să își asume responsabilitatea pentru comerțul cu sclavi și pentru suferințele provocate de colonizare. În timp ce Charles se îndrepta spre locul unde urma să susțină discursul, manifestanții au afișat pancarte prin care cereau despăgubiri și recunoașterea nedreptăților din trecut.
În fața tinerilor din Bahamas, regele a vorbit despre istoria dureroasă a insulelor și despre felul în care populația a reușit să își construiască o identitate culturală puternică, în ciuda suferințelor provocate de sclavie.
Monarhul a precizat că liderii țărilor afectate de sclavie vor discuta această problemă la reuniunea Commonwealth, programată în Antigua și Barbuda.
Fostele colonii britanice nu se mulțumesc cu regretele regelui. Cer scuze oficiale și bani
Deși Charles al III-lea a recunoscut în repetate rânduri suferințele provocate de sclavie, mai multe foste colonii britanice consideră că declarațiile sale nu sunt suficiente. Președintele Guyanei, Irfaan Ali, a transmis că recunoașterea trecutului colonial reprezintă doar începutul și că Marea Britanie trebuie să facă următorul pas.
Liderul din Guyana a cerut fostului Imperiu Britanic să își asume responsabilitatea pentru exploatarea regiunii, distrugerea unor vieți și efectele economice și sociale lăsate de colonizare.
Presiunea asupra Londrei a crescut și după ce Jamaica a depus, la începutul lunii septembrie, o petiție la o instanță din capitala britanică. Demersul urmărește avansarea campaniei pentru acordarea de despăgubiri urmașilor africanilor care au fost supuși sclaviei timp de sute de ani. Până în prezent, niciun monarh britanic nu a prezentat scuze oficiale pentru rolul Marii Britanii în comerțul transatlantic cu sclavi. Guvernul de la Londra a respins, de asemenea, acordarea unor compensații financiare.
Scandalul sclaviei ajunge la reuniunea Commonwealth. Ce se va discuta în noiembrie
Problema despăgubirilor va fi abordată și în cadrul reuniunii șefilor de guvern din Commonwealth, programată între 1 și 4 noiembrie 2026, în Antigua și Barbuda. Organizația reunește 56 de state, multe dintre ele foste colonii britanice, iar regele Charles ocupă funcția de șef al Commonwealth. Secretara generală a organizației, Shirley Ayorkor Botchwey, a confirmat că a venit momentul unor discuții despre reparațiile pentru sclavie, inclusiv sub forma unor plăți financiare sau a altor măsuri compensatorii.
Subiectul a provocat tensiuni și în trecut. În 2022, vizita prințului William și a prințesei Kate în Caraibe a fost marcată de proteste și cereri de despăgubiri, manifestanții criticând monarhia britanică pentru trecutul colonial.
Nemulțumirile au fost alimentate și de discuțiile privind renunțarea la monarhie în mai multe țări din regiune. Barbados a devenit republică în noiembrie 2021, înlocuind-o pe regina Elisabeta a II-a din funcția de șef al statului. În Jamaica, autoritățile au discutat, de asemenea, despre transformarea țării în republică, în contextul dorinței de a rupe legăturile constituționale cu monarhia britanică.
Regele Charles continuă turneul în Caraibe. Va fi însoțit de Camilla la reuniunea liderilor Commonwealth
Turneul regal se desfășoară în perioada 27 octombrie - 4 noiembrie 2026 și include vizite în Bahamas, Guyana și Antigua și Barbuda. După oprirea din Bahamas, Charles se va deplasa în Guyana, unde urmează să se întâlnească inclusiv cu președintele Irfaan Ali. În ultima parte a vizitei, monarhul va fi însoțit de regina Camilla, la reuniunea liderilor Commonwealth.
Aceasta este o deplasare importantă pentru Charles, care are 77 de ani și continuă tratamentul pentru o formă de cancer al cărei tip nu a fost făcut public. Pe lângă discuțiile despre trecutul colonial, programul vizitei include întâlniri cu reprezentanți ai comunităților locale și ai organizațiilor care lucrează pentru protejarea mediului.
Un alt avertisment al regelui Charles. Insulele din Caraibe, amenințate de schimbările climatice
În discursul susținut la Nassau, regele Charles a atras atenția și asupra pericolelor provocate de schimbările climatice, în special pentru statele insulare cu altitudine redusă. Monarhul a amintit că aproximativ 90% din suprafața terestră a Bahamas se află la mai puțin de doi metri deasupra nivelului mării, ceea ce face arhipelagul deosebit de vulnerabil la creșterea nivelului oceanelor.
Charles a insistat asupra nevoii de protejare a comunităților afectate și de accelerare a măsurilor pentru reducerea efectelor schimbărilor climatice. În timpul turneului, regele va vizita proiecte dedicate refacerii recifelor de corali din Antigua și Barbuda, dar și inițiative de protejare a pădurilor tropicale din Guyana. Problemele de mediu se vor afla și pe agenda reuniunii Commonwealth, alături de investiții, comerț și dezvoltarea economică a statelor membre. În paralel, solicitările privind scuzele oficiale și despăgubirile pentru sclavie continuă să pună presiune asupra monarhiei britanice, în condițiile în care fostele colonii cer măsuri concrete pentru repararea nedreptăților istorice.
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