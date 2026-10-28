Regele Charles, întâmpinat cu proteste în Bahamas. Fostele colonii cer despăgubiri pentru sclavie

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 oct. 2026, 07:49

Regele Charles al III-lea a fost întâmpinat cu proteste în Bahamas, marți, 27 octombrie, la începutul unui turneu de nouă zile în Caraibe. Monarhul britanic, în vârstă de 77 de ani, a recunoscut suferințele și nedreptățile provocate de sclavie în perioada colonială, însă fostele colonii cer mai mult decât simple declarații.

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