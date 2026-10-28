Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat află astăzi dacă iese din arest

Publicat 28 oct. 2026, 07:11 Sursă Realitatea PLUS

Călin Georgescu ar putea ieși astăzi din arestul preventiv, după aproape o lună petrecută în spatele gratiilor. Magistrații Curții de Apel București analizează miercuri, 28 octombrie, contestația depusă de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București de a respinge prelungirea arestării preventive.

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