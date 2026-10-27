„Trebuie să fim pregătiți pentru un scenariu în care NATO se află în război cu Rusia”. Avertismentul secretarului britanic al Apărării

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 27 oct. 2026, 19:25

Secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting, a declarat marți că Vladimir Putin „testează vigilența și determinarea NATO” și a avertizat că Marea Britanie și aliații săi trebuie să fie pregătiți pentru scenariul în care „se află în război cu Rusia”.

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