„Trebuie să fim pregătiți pentru un scenariu în care NATO se află în război cu Rusia”. Avertismentul secretarului britanic al Apărării

Secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting, a declarat marți că Vladimir Putin „testează vigilența și determinarea NATO” și a avertizat că Marea Britanie și aliații săi trebuie să fie pregătiți pentru scenariul în care „se află în război cu Rusia”.
Secretarul britanic al Apărării: ”Putin testează atât capacitatea noastră de reacție, cât și hotărârea NATO”
Wes Streeting a afirmat, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Varșovia alături de omologul său polonez, că președintele rus Vladimir Putin ”testează atât capacitatea noastră de reacție, cât și hotărârea NATO”.
Secretarul britanic al Apărării a subliniat că ”trebuie să fim pregătiți pentru un scenariu în care Regatul Unit și NATO s-ar putea afla în război cu Rusia”, evocând declarațiile făcute de Vladimir Putin cu doar câteva zile înaintea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022, când liderul rus susținea că nu intenționează să provoace un conflict cu NATO, potrivit The Guardian
Secretarul britanic al Apărării: ”NATO este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul său”
Acesta a subliniat că NATO este pregătită ”să apere fiecare centimetru din teritoriul său” și a reafirmat angajamentul Alianței de a continua să sprijine Ucraina.
Declarațiile vin la două săptămâni după ce directorul general al MI5, Sir Ken McCallum, a descris Rusia drept „agresorul numărul unu”, acuzând Moscova că desfășoară un război hibrid și încearcă să evite depășirea pragului care ar putea declanșa un răspuns colectiv al NATO.
Potrivit lui McCallum, Kremlinul urmărește să destabilizeze statele europene, în timp ce ofensiva militară a Rusiei în Ucraina înregistrează progrese limitate, obținute cu pierderi și costuri foarte mari.