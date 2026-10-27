Vizita lui Zelenski la Bruxelles, anulată după schimbări în planurile SUA. Ce discuții erau pregătite

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 oct. 2026, 11:33

Vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Bruxelles, unde erau pregătite discuții cu reprezentanți ai Statelor Unite, Uniunii Europene și NATO, a fost anulată, potrivit Euronews. Consilierul său pentru comunicare, Dmitro Litvin, a declarat că deplasarea nu mai poate fi confirmată, după modificarea planurilor părții americane.

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