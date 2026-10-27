Vizita lui Zelenski la Bruxelles, anulată după schimbări în planurile SUA. Ce discuții erau pregătite

Vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Bruxelles, unde erau pregătite discuții cu reprezentanți ai Statelor Unite, Uniunii Europene și NATO, a fost anulată, potrivit Euronews. Consilierul său pentru comunicare, Dmitro Litvin, a declarat că deplasarea nu mai poate fi confirmată, după modificarea planurilor părții americane.
Întâlnirea era prevăzută pentru 27 sau 28 octombrie și urma să se concentreze pe garanții de securitate pentru Ucraina, implicarea Uniunii Europene și continuarea demersurilor diplomatice pentru încheierea războiului.
De ce nu mai poate fi confirmată deplasarea lui Zelenski
Dmitro Litvin le-a transmis luni jurnaliștilor că schimbările intervenite în programul părții americane nu mai permit Kievului să confirme vizita. Nu au fost anunțate o nouă dată sau alte detalii privind organizarea reuniunii.
Zelenski vorbise duminică, într-o declarație pentru presa ucraineană, despre pregătirea unor discuții la Bruxelles cu participarea Ucrainei, SUA și UE. La întâlnire urma să fie prezent și secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Președintele ucrainean explicase că partea americană dorea o discuție mai amplă, care să depășească schimbul de informări diplomatice și să abordeze securitatea Ucrainei, viitoarele garanții și rolul Uniunii Europene.
Comisia Europeană nu oferă detalii despre reuniune
Întrebată de Euronews despre întâlnirea pregătită la Bruxelles, Comisia Europeană nu a confirmat elemente ale programului, dar a precizat că rămâne implicată în demersurile diplomatice.
„Comisia continuă să participe la discuțiile și eforturile alături de aliați și parteneri pentru a obține o pace justă și durabilă pentru Ucraina”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției.
Acesta a adăugat că, în acest stadiu, Comisia nu are alte informații de comunicat.
Discuțiile de la Bruxelles urmau să continue întâlnirile de la Oslo
Reuniunea ar fi venit în continuarea contactelor diplomatice desfășurate săptămâna trecută la Oslo. Acolo, Volodimir Zelenski a discutat cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, în prezența președintelui Finlandei, Alexander Stubb, și a premierului norvegian Jonas Gahr Støre.
Potrivit liderului ucrainean, la consultările mai ample au participat și consilierii pentru securitate ai liderilor Marii Britanii, Franței și Italiei. Din partea Comisiei Europene a fost prezent Björn Seibert, șeful de cabinet al Ursulei von der Leyen.
Zelenski a mai spus că Statele Unite și-au informat ulterior partenerii despre discuțiile purtate de Witkoff cu președintele rus Vladimir Putin, la Sankt Petersburg. În urma acestor contacte, Washingtonul ar fi propus întâlnirea de la Bruxelles pentru aprofundarea subiectelor legate de securitate și de participarea europeană.
O nouă rundă de negocieri este avută în vedere pentru noiembrie
Schimbarea planurilor privind vizita are loc în contextul pregătirii unei posibile noi runde de negocieri între echipele Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei.
Zelenski a indicat prima jumătate a lunii noiembrie ca interval avut în vedere pentru aceste discuții. Abu Dhabi se numără printre variantele menționate pentru găzduirea negocierilor, însă data și locul nu au fost confirmate.