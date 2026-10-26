Moarte misterioasă în familia princiară din Monaco! Antoine de Massy, găsit fără viață într-un parc, la doar 29 de ani

Anchetă de amploare în Monaco, după ce Antoine de Massy, un membru al familiei princiare în vârstă de 29 de ani, a fost găsit mort într-un parc din Principat. Un bărbat a fost reținut în acest caz, după ce imaginile surprinse de camerele de supraveghere au indicat că acesta s-ar fi aflat alături de tânăr. Procurorii încearcă să stabilească împrejurările în care s-a produs decesul și nu exclud, în acest moment, ipoteza unui accident.
Vestea a provocat emoție în familia princiară. Prințul Albert al II-lea și prințesa Charlène și-au exprimat regretul după moartea rudei lor îndepărtate, potrivit unui mesaj transmis de Palatul princiar.
Antoine de Massy, găsit mort într-un parc din Monaco
Trupul neînsuflețit al lui Antoine de Massy a fost descoperit duminică, în jurul prânzului, într-un parc situat în apropierea cartierului Larvotto, pe litoralul monegasc.
Căutările au fost declanșate după ce familia tânărului a alertat autoritățile, îngrijorată că nu mai reușea să ia legătura cu acesta.
Antoine de Massy avea 29 de ani și era nepotul prințesei Antoinette, sora mai mare a fostului prinț Rainier al III-lea. Acesta din urmă a fost tatăl actualului suveran al Principatului Monaco, Albert al II-lea.
Deși făcea parte din familia princiară extinsă, tânărul nu se afla în prim-planul vieții publice a Principatului.
Un bărbat, reținut după analizarea imaginilor de supraveghere
Inițial, ancheta a fost deschisă pentru a determina cauza exactă a morții. Ulterior, procurorii au decis extinderea investigației și reținerea unui bărbat care apare în înregistrările video alături de Antoine de Massy.
Procurorul general din Monaco, Stéphane Thibault, a confirmat pentru agenția AFP că persoana respectivă a fost identificată în urma verificării imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.
Oficialul a precizat însă că statutul persoanei reținute trebuie analizat în contextul anchetei și că, în această etapă, nu se poate trage o concluzie definitivă privind implicarea sa în deces.
Ipoteza unui accident nu a fost exclusă de anchetatori, iar împrejurările exacte în care a murit tânărul urmează să fie stabilite.
Potrivit procurorului, calificarea juridică a faptelor rămâne deocamdată neclară. Prin urmare, reținerea unui suspect nu reprezintă, în sine, o dovadă că acesta ar fi responsabil pentru moartea lui Antoine de Massy.
Ce s-ar fi întâmplat în noaptea dinaintea tragediei
Potrivit unor informații obținute de o sursă apropiată anchetei și citate în presa franceză, Antoine de Massy ar fi fost văzut în noaptea de sâmbătă spre duminică ieșind dintr-un club de noapte din Monaco. Acesta ar fi avut dificultăți în a-și menține echilibrul.
Aceeași sursă susține că bărbatul reținut ar fi un rezident al Principatului, de cetățenie ucraineană.
Procurorul general Stéphane Thibault nu a dorit să comenteze aceste informații, astfel că detaliile referitoare la ultimele ore din viața tânărului nu au fost confirmate oficial.
Anchetatorii trebuie să stabilească dacă între imaginile analizate, deplasările celor doi și deces există o legătură relevantă pentru dosar.
Prințul Albert al II-lea și prințesa Charlène, îndurerați de veste
Moartea lui Antoine de Massy a fost urmată de un mesaj de condoleanțe din partea Palatului princiar.
Prințul Albert al II-lea și soția sa, prințesa Charlène, și-au exprimat tristețea provocată de pierderea rudei lor îndepărtate.
Cazul atrage atenția asupra unui deces produs într-unul dintre cele mai cunoscute și mai bine păzite principate europene. Cu toate acestea, autoritățile nu au prezentat încă o concluzie definitivă privind circumstanțele tragediei.
Un alt caz violent a atras atenția în Monaco în această vară
Principatul s-a aflat în centrul atenției și în luna iunie, când oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev și familia sa au fost vizați de un atentat cu bombă, potrivit informațiilor prezentate în presa internațională.
În acel caz, principala suspectă, o femeie de cetățenie ucraineană, a fost găsită moartă câteva zile mai târziu, într-o pădure din Ucraina.
Deocamdată, nu există informații care să indice o legătură între cele două dosare. Ancheta privind moartea lui Antoine de Massy continuă, iar autoritățile urmează să clarifice atât cauza decesului, cât și circumstanțele în care tânărul a fost văzut ultima dată.
Până la publicarea unor concluzii oficiale, ipotezele privind responsabilitatea persoanei reținute rămân neconfirmate.