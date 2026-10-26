Moarte misterioasă în familia princiară din Monaco! Antoine de Massy, găsit fără viață într-un parc, la doar 29 de ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 26 oct. 2026, 23:15

Anchetă de amploare în Monaco, după ce Antoine de Massy, un membru al familiei princiare în vârstă de 29 de ani, a fost găsit mort într-un parc din Principat. Un bărbat a fost reținut în acest caz, după ce imaginile surprinse de camerele de supraveghere au indicat că acesta s-ar fi aflat alături de tânăr. Procurorii încearcă să stabilească împrejurările în care s-a produs decesul și nu exclud, în acest moment, ipoteza unui accident.

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