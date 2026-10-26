Un vas de croazieră cu peste 3.300 de oameni la bord s-a ciocnit de o navă portcontainer în portul german Bremerhaven. Vântul puternic a îngreunat manevrele

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 26 oct. 2026, 13:49

Un vas de croazieră cu peste 3.300 de oameni la bord s-a ciocnit cu o navă portcontainer în timp ce părăsea portul Bremerhaven, din Germania, pentru o călătorie de 20 de zile spre Insulele Canare, Spania. Incidentul s-a produs duminică seara, 25 octombrie, în condiții meteorologice dificile, cu rafale puternice de vânt. Potrivit poliției, în incident au fost implicate trei nave și nu au fost raportate persoane rănite, relatează site-ul 7News.

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