Ce este Lista Studenților, mișcarea care a câștigat alegerile din Serbia fără studenți printre candidați

Lista Studenților, mișcarea susținută de tinerii care au organizat protestele anticorupție din Serbia, a câștigat alegerile parlamentare anticipate din 25 octombrie, potrivit rezultatelor preliminare. Aleksandar Vucic a recunoscut înfrângerea taberei sale, după 12 ani în care a dominat politica țării ca premier și apoi ca președinte. În ciuda numelui, lista electorală nu este alcătuită din studenți, ci din profesori universitari, medici, actori, fermieri și alte personalități selectate de aceștia.
Victoria deschide calea unei schimbări de majoritate și a formării unui nou guvern. Scrutinul a fost însă unul parlamentar, nu prezidențial: înfrângerea partidului lui Vucic nu echivalează, în sine, cu încheierea mandatului său de președinte. Potrivit estimărilor invocate de acesta, Lista Studenților ar urma să obțină între 135 și 140 dintre cele 250 de mandate, suficient pentru o majoritate parlamentară.
Ce este Lista Studenților din Serbia
Lista Studenților este o inițiativă electorală născută din mișcarea de protest declanșată după tragedia de la gara din Novi Sad, din 1 noiembrie 2024. Prăbușirea copertinei din beton a provocat moartea a 16 persoane și a alimentat manifestații împotriva corupției și a modului în care era condusă țara.
Deși studenții au organizat protestele și au construit proiectul electoral, au ales să nu candideze. În schimb, adunările organizate în facultăți au desemnat 250 de candidați din afara rândurilor lor. Formula urmărește astfel să transforme mobilizarea civică într-o alternativă parlamentară, fără ca organizatorii studenți să devină ei înșiși deputați.
Ideea unei liste electorale a fost anunțată în mai 2025. Inițiativa a fost constituită oficial pe 9 septembrie 2026, în aceeași zi în care au fost convocate alegerile anticipate, sub denumirea „Lista Studenților – Studenții câștigă”.
De ce nu sunt studenți pe Lista Studenților
Absența studenților dintre candidați nu este o întâmplare, ci rezultatul regulilor stabilite de organizatorii mișcării. Aceștia au preferat să selecteze profesioniști și personalități publice, păstrând pentru structurile studențești rolul de a construi și susține alternativa electorală.
Pe listă se regăsesc profesori universitari, actori, fermieri și un rapper cunoscut. Printre candidații prezentați de presa internațională se numără fostul baschetbalist Dejan Bodiroga, actorul Tihomir Stanic și fostul guvernator al Băncii Naționale a Serbiei, Dejan Soskic.
Prin urmare, numele formațiunii indică originea și susținătorii proiectului, nu statutul celor care urmează să ocupe mandatele parlamentare.
Cine este Ilija Srdanovic, primul candidat al mișcării
Primul pe Lista Studenților este Ilija Srdanovic, medic cardiolog și profesor la Universitatea din Novi Sad. Poziția sa pe buletinul de vot nu îl transformă însă automat în liderul mișcării sau în candidatul acesteia pentru funcția de prim-ministru.
Studenții au precizat înaintea alegerilor că desemnarea lui în fruntea listei nu înseamnă că va conduce guvernul în cazul unei victorii. Numele viitorului premier rămânea neclar în relatările publicate după recunoașterea înfrângerii de către Vucic.
Cum au devenit protestele din Novi Sad o mișcare electorală
Mobilizarea a început după prăbușirea copertinei gării din Novi Sad. Protestatarii au asociat tragedia cu presupuse acte de corupție și cu neglijența autorităților, iar manifestațiile s-au extins treptat într-o contestare a puterii.
În aproape doi ani, mișcarea studențească a devenit una dintre principalele forțe politice din Serbia. Organizarea din universități și desemnarea unei liste proprii de candidați au făcut trecerea de la protestul de stradă la competiția electorală împotriva Partidului Progresist Sârb, formațiunea lui Vucic.
Alegerile anticipate din 25 octombrie au reprezentat momentul decisiv al acestei transformări. Vucic a recunoscut victoria Listei Studenților duminică seară, înaintea publicării rezultatelor finale.
Ce urmează după victoria Listei Studenților
Rezultatul preliminar oferă mișcării perspectiva unei majorități în parlamentul de la Belgrad. O proiecție CeSID–Ipsos citată de Reuters indica 138 de mandate pentru Lista Studenților și 104 pentru partidul lui Vucic, restul locurilor urmând să revină formațiunilor minorităților naționale. Cifrele reprezintă estimări, nu rezultate definitive.
Prima necunoscută este cine va conduce viitorul executiv. Mișcarea a funcționat fără un lider unic, iar primul candidat de pe listă nu a fost prezentat automat drept viitor premier. Victoria electorală deschide astfel o nouă etapă: desemnarea conducerii guvernului și transformarea unei platforme de protest într-o administrație capabilă să guverneze.