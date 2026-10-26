Ce este Lista Studenților, mișcarea care a câștigat alegerile din Serbia fără studenți printre candidați

Publicat 26 oct. 2026, 10:31 Actualizat 26 oct. 2026, 10:43

Lista Studenților, mișcarea susținută de tinerii care au organizat protestele anticorupție din Serbia, a câștigat alegerile parlamentare anticipate din 25 octombrie, potrivit rezultatelor preliminare. Aleksandar Vucic a recunoscut înfrângerea taberei sale, după 12 ani în care a dominat politica țării ca premier și apoi ca președinte. În ciuda numelui, lista electorală nu este alcătuită din studenți, ci din profesori universitari, medici, actori, fermieri și alte personalități selectate de aceștia.

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