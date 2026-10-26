Cât de aproape este pacea, în Ucraina? Zelenski anunță o nouă rundă de negocieri cu Rusia, mediată de SUA

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat duminică seară, 25 octombrie, că o întâlnire între reprezentanții Rusiei și Ucrainei este prevăzută pentru luna noiembrie, sub mediere americană. Scopul discuțiilor este relansarea negocierilor de pace, blocate de la începutul anului, relatează AFP.
Rusia a anunțat deja, încă din 23 octombrie, că întâlnirea dintre cele două părți ar urma să aibă loc în noiembrie, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Inițiativa face parte din eforturile recente ale Statelor Unite de a relansa negocierile de pace, aflate în impas de la începutul războiului israeliano-american din Iran.
Negocieri directe între Rusia și Ucraina au mai avut loc în 2025, însă acestea nu au dus la o soluționare a conflictului. Ambele părți și-au menținut propriile condiții pentru încheierea războiului.
Zelenski respinge concesiile privind securitatea și armata Ucrainei
Președintele ucrainean a respins din nou duminică o serie de solicitări ale Moscovei. Zelenski a subliniat că garanțiile de securitate pe care Ucraina le cere aliaților occidentali, dimensiunea armatei ucrainene și dreptul țării de a-și alege alianțele „nu sunt negociabile”.
În ceea ce privește teritoriile revendicate de Rusia, liderul de la Kiev consideră că subiectul poate fi discutat doar la cel mai înalt nivel politic, în cadrul unei întâlniri directe cu președintele rus Vladimir Putin.
Kremlinul a respins în repetate rânduri posibilitatea unei întrevederi între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski înainte de semnarea unui acord de pace definitiv.
Va accepta Rusia un armistițiu energetic înainte de venirea iarnii?
Volodimir Zelenski a solicitat din nou un armistițiu energetic, în contextul temerilor că Rusia ar putea intensifica atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene în timpul iernii.
Ucraina se confruntă cu riscul unei noi campanii de atacuri asupra infrastructurii critice, după experiența din 2025, când loviturile rusești au afectat sectorul energetic. Rusia respinge însă ideea unei pauze în lupte înainte de încheierea unui acord de pace pe fond. Moscova susține că un armistițiu i-ar permite Kievului să își refacă stocurile de armament și să își consolideze capacitățile militare.