Cât de aproape este pacea, în Ucraina? Zelenski anunță o nouă rundă de negocieri cu Rusia, mediată de SUA

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 26 oct. 2026, 08:49

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat duminică seară, 25 octombrie, că o întâlnire între reprezentanții Rusiei și Ucrainei este prevăzută pentru luna noiembrie, sub mediere americană. Scopul discuțiilor este relansarea negocierilor de pace, blocate de la începutul anului, relatează AFP.

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