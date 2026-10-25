Delir total: propagandistul rus care cere asasinarea lui Zelenski

Publicat 25 oct. 2026, 21:10 Sursă Realitatea PLUS

Delir total la Moscova. Dmitri Medvedev, fostul președinte rus, îi cere lui Trump să-l asasineze pe Volodimir Zelenski. Mai exact, propagandistul Kremlinului și-ar dori ca liderul de la Kiev să fie eliminat cu ajutorul serviciilor de informații din Statele Unite.

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