Delir total: propagandistul rus care cere asasinarea lui Zelenski

Delir total la Moscova. Dmitri Medvedev, fostul președinte rus, îi cere lui Trump să-l asasineze pe Volodimir Zelenski. Mai exact, propagandistul Kremlinului și-ar dori ca liderul de la Kiev să fie eliminat cu ajutorul serviciilor de informații din Statele Unite.
Omul lui Putin îi cere lui Trump eliminarea lui Zelenski
Declarații șocante ale fostului președinte rus Dmitri Medvedev. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei i-a sugerat liderului american Donald Trump să recurgă la serviciile de informații ale Statelor Unite pentru a-l elimina pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai vocali susținători ai Kremlinului, a lansat un mesaj extrem de dur la adresa liderului de la Kiev. Fostul președinte al Rusiei i-a transmis lui Donald Trump că ar trebui să intervină pentru a-l înlătura pe Volodimir Zelenski, făcând referire la implicarea serviciilor americane de informații.
Declarațiile au un ton radical și vin pe fondul retoricii agresive adoptate frecvent de oficialul rus în discursurile sale despre Ucraina și statele occidentale.
Dmitri Medvedev îi sugerează lui Trump să recurgă la CIA
În mesajul său, Medvedev a folosit un limbaj jignitor la adresa președintelui ucrainean și a sugerat că Donald Trump ar trebui să le ceară unor oficiali americani să rezolve problema.
„Ce ar trebui să facă Trump cu acest «fiu de câine?» Trebuie doar să convoace ministrul Apărării și directorul CIA și să le ceară să rezolve această neplăcută problemă”, a declarat Dmitri Medvedev.
Afirmația face trimitere la conducerea instituțiilor americane responsabile de apărare și informații și poate fi interpretată ca o sugestie privind eliminarea lui Zelenski. Declarația nu reprezintă, în sine, o dovadă că ar exista un plan concret al Statelor Unite în acest sens.
Cine este Dmitri Medvedev, omul Kremlinului cu declarații radicale
Dmitri Medvedev a fost președintele Rusiei și ocupă în prezent funcția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate al țării. În ultimii ani, acesta s-a remarcat prin declarații provocatoare, amenințări și atacuri verbale la adresa Ucrainei și a liderilor occidentali.
Discursul său a inclus în repetate rânduri avertismente privind riscul unei confruntări internaționale de amploare. Medvedev a vorbit inclusiv despre posibilitatea izbucnirii celui de-al Treilea Război Mondial, alimentând tensiunile din discursul public privind conflictul ruso-ucrainean.
Retorica Moscovei, tot mai agresivă la adresa Ucrainei
Declarațiile fostului lider rus se înscriu într-un șir de mesaje dure lansate de oficiali și susținători ai Kremlinului împotriva conducerii de la Kiev și a statelor care sprijină Ucraina.
Sugestia adresată lui Donald Trump ridică semne de întrebare prin gravitatea sa, mai ales în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al tensiunilor dintre Moscova și Occident.