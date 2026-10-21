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Zelenski acceptă înghețarea frontului pe actualele poziții ocupate de Rusia: „Este minimul așteptat de la Rusia”

Volodimir Zelenski (Profimedia)

Volodimir Zelenski (Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 21 oct. 2026, 21:51

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski deschide calea unui posibil armistițiu în războiul cu Rusia și afirmă că înghețarea ostilităților pe actuala linie a frontului ar putea reprezenta primul pas către încetarea conflictului. Într-o intervenție la FoxNews, liderul de la Kiev a precizat că, ulterior, va cere garanții de securitate și că nicio negociere privind viitorul Ucrainei nu poate avea loc fără participarea directă a țării sale.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu acordat Fox News, că susține înghețarea actualei situații de pe front ca punct de plecare pentru discuțiile privind încheierea războiului cu Rusia.

Acum trebuie să înghețăm situația și cred că aceasta este adevărata cale de a pune capăt acestui război. Numim asta încetare a focului sau oprirea vărsării de sânge, așa cum a spus președintele Trump, o înghețare, o oprire.

Acesta este minimul pe care îl așteptăm astăzi de la Rusia. După aceea, desigur, ne vom adresa președintelui și europenilor și le vom cere garanții de securitate,

— a declarat Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, la Fox News.

Kievul cere să participe la orice negociere de pace

Zelenski a transmis totodată un mesaj ferm către partenerii internaționali, insistând că Ucraina trebuie să fie prezentă la masa negocierilor în orice discuție privind viitorul conflictului.

Am spus întotdeauna că suntem pregătiți să negociem în orice format și pe orice subiect. Dar, vă rog, nu vorbiți despre noi fără noi.

— a ținut să precizeze Zelenski.

Declarațiile vin într-un moment în care relațiile dintre Kiev și Washington traversează o perioadă tensionată. Autoritățile ucrainene au acuzat în ultimele săptămâni Statele Unite că și-au redus sprijinul pentru Ucraina și că anumite decizii americane au afectat capacitatea de apărare a țării.

Probleme și cu rețeaua Starshield

Președintele ucrainean a abordat și situația sistemelor de comunicații Starshield și Starlink, esențiale pentru armata ucraineană.

Potrivit lui Zelenski, serviciile rămân „limitate”, însă acesta susține că a primit asigurări din partea secretarului de stat american Marco Rubio.

Dar secretarul de stat (Marco Rubio) mi-a spus că va lucra împreună cu echipa sa pentru a debloca situația”, a declarat liderul de la Kiev.

La aproape cinci ani de la declanșarea războiului la scară largă, linia frontului rămâne în mare parte stabilă, iar eforturile diplomatice susținute de Statele Unite nu au produs până acum un acord care să pună capăt conflictului.

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