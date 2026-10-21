Zelenski acceptă înghețarea frontului pe actualele poziții ocupate de Rusia: „Este minimul așteptat de la Rusia”

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 21 oct. 2026, 21:51

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski deschide calea unui posibil armistițiu în războiul cu Rusia și afirmă că înghețarea ostilităților pe actuala linie a frontului ar putea reprezenta primul pas către încetarea conflictului. Într-o intervenție la FoxNews, liderul de la Kiev a precizat că, ulterior, va cere garanții de securitate și că nicio negociere privind viitorul Ucrainei nu poate avea loc fără participarea directă a țării sale.

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