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Volodimir Zelenski: ”Ucraina are mai multe lucruri în comun cu SUA decât Rusia”

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 oct. 2026, 13:57

Volodimir Zelenski consideră că Ucraina și Statele Unite au mai multe interese și valori comune decât au Rusia și SUA. Într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera, președintele ucrainean a subliniat că țara sa își dorește în continuare să mențină relații deschise, pragmatice și oneste cu Washingtonul.

Volodimir Zelenski: ”Avem mai multe lucruri în comun decât au America şi Rusia”

Am avut întotdeauna relaţii strategice importante şi solide cu Statele Unite ale Americii. Relaţiile noastre bilaterale au început să se dezvolte în mod deosebit de activ în timpul războiului pe scară largă. Sunt recunoscător pentru tot sprijinul acordat. Dar ne-am construit întotdeauna relaţiile pe onestitate, echitate şi, cel mai important, pe transparenţă. Pentru că, dacă minţi, iar poporul tău se află în război, este foarte dureros. De aceea, am dorit întotdeauna să nu ascund nimic şi să nu-l mint pe preşedintele Statelor Unite. În orice caz, avem mai multe lucruri în comun decât au America şi Rusia. Majoritatea oamenilor din Ucraina şi din Statele Unite ale Americii sunt conştienţi de acest lucru. Ne-am dori să continuăm să avem cu America aceleaşi relaţii deschise, oneste şi pragmatice pe care le avem astăzi cu ei

— a declarat Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski: ”Dacă nu puteţi să-l potoliţi pe Putin, atunci daţi-ne rachete antiaeriene”

Liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina susține un armistițiu energetic reciproc și a subliniat că, în cazul în care Rusia îl ignoră, partenerii ar putea furniza Kievului suficiente sisteme de apărare antiaeriană pentru protejarea infrastructurii energetice.

Dacă vorbim despre faptul că nu trebuie să ripostăm asupra obiectivelor energetice ale Federaţiei Ruse după ce aceştia ne lovesc gazul, electricitatea, petrolul -totul... «Ruşii» lovesc. America nu-i poate opri. Să credem că America îşi doreşte foarte mult, dar nu poate. Atunci, în calitate de partener, vin în întâmpinarea preşedintelui Trump: dacă ei ne atacă, noi nu putem riposta, este nedrept şi injust, dar dacă aveţi nevoie de asta, dacă nu puteţi să-l potoliţi pe Putin, atunci daţi-ne rachete antiaeriene, ca să pot apăra sectorul energetic. Dacă nu aţi putut să-l opriţi pe Putin, atunci ajutaţi Ucraina

— a mai spus președintele ucrainean.

Vă reamintim că Volodimir Zelenski l-a acuzat duminică pe Donald Trump că încearcă să exercite presiuni asupra Ucrainei pentru a o determina să capituleze în fața Rusiei și că a întârziat livrările de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot.

La rândul său, președintele american a susținut că liderul ucrainean nu și-a dorit niciodată cu adevărat încheierea războiului. Pe 19 octombrie, Trump a declarat că este dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin și Xi Jinping pentru a discuta despre încheierea conflictului, chiar și fără participarea lui Volodimir Zelenski.

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