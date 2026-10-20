Volodimir Zelenski: ”Ucraina are mai multe lucruri în comun cu SUA decât Rusia”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 oct. 2026, 13:57

Volodimir Zelenski consideră că Ucraina și Statele Unite au mai multe interese și valori comune decât au Rusia și SUA. Într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera, președintele ucrainean a subliniat că țara sa își dorește în continuare să mențină relații deschise, pragmatice și oneste cu Washingtonul.

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