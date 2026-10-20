Trump, deschis unui summit cu Putin și Xi Jinping. Ce temă vrea să pună înaintea Ucrainei

Scris de Darius Stănescu Publicat: 20 oct. 2026, 08:26

Donald Trump se declară dispus să participe la o întâlnire cu Vladimir Putin și Xi Jinping, însă vrea ca discuțiile să se concentreze pe dezarmarea nucleară, nu pe războiul din Ucraina. Declarația președintelui american vine în contextul informațiilor despre o posibilă reuniune a celor trei lideri în marja summitului APEC din China.

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