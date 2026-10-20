Trump, deschis unui summit cu Putin și Xi Jinping. Ce temă vrea să pună înaintea Ucrainei

Donald Trump se declară dispus să participe la o întâlnire cu Vladimir Putin și Xi Jinping, însă vrea ca discuțiile să se concentreze pe dezarmarea nucleară, nu pe războiul din Ucraina. Declarația președintelui american vine în contextul informațiilor despre o posibilă reuniune a celor trei lideri în marja summitului APEC din China.
Întrebat luni, la Casa Albă, despre perspectiva unui asemenea summit, Trump a spus că ar accepta să discute cu omologii săi rus și chinez dacă tema centrală ar fi reducerea arsenalelor nucleare, relatează Politico.
„Aș face-o, nu atât de mult pentru Ucraina”, a declarat președintele SUA.
Trump pune dezarmarea nucleară în centrul unui posibil summit
Liderul de la Casa Albă a explicat că o întâlnire în acest format ar oferi ocazia unor discuții despre armele nucleare. În același timp, el a apreciat modul în care Rusia și China s-au comportat în raport cu războiul din Ucraina.
„Rusia, sincer să fiu, s-a comportat bine în privința Ucrainei. Nu au făcut prea multe. Și același lucru este valabil și pentru China. Am avea ocazia să discutăm despre arme nucleare și dezarmarea nucleară. Sunt dispus oricând să particip la o întâlnire pe tema dezarmării nucleare”, a afirmat Trump.
Președintele american nu a exclus includerea altor dosare pe agenda discuțiilor, menționând explicit relațiile comerciale.
„Dacă președintele Xi dorește o astfel de întâlnire, aș participa. Sunt sigur că am discuta și despre alte lucruri, precum comerțul, dar da, aș participa”, a adăugat el.
Ce se știe despre întâlnirea dintre Trump, Putin și Xi Jinping
Potrivit The Wall Street Journal, Vladimir Putin ar fi propus organizarea unei reuniuni cu Donald Trump și Xi Jinping în marja summitului APEC, programat luna viitoare în China. În varianta relatată de publicație, discuțiile ar urma să vizeze încheierea războiului din Ucraina.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat pentru WSJ că există discuții privind o posibilă întâlnire în acest format. El a precizat însă că agenda nu a fost convenită.
Astfel, deși sunt purtate discuții despre organizarea reuniunii, temele acesteia rămân de stabilit. Trump și-a exprimat disponibilitatea de a participa, fără să anunțe un acord privind desfășurarea summitului.
Noi critici ale lui Trump la adresa lui Volodimir Zelenski
Discuțiile despre o posibilă reuniune trilaterală vin după ce, potrivit relatării citate, administrația americană a relaxat unele sancțiuni împotriva Rusiei, iar Trump a anunțat un acord cu Putin privind achiziția de motorină rusească.
În paralel, președintele SUA l-a criticat din nou pe Volodimir Zelenski, pe care l-a învinovățit pentru continuarea războiului. Trump a susținut că Ucraina ar trebui reprezentată de altcineva la negocieri.
„Sincer să fiu, cred că a venit momentul ca altcineva să negocieze în numele Ucrainei, pentru că ce s-a întâmplat până acum? Linia frontului s-a modificat foarte puțin, dar un milion de oameni, un număr uriaș de oameni, au murit”, a declarat el jurnaliștilor.
Cifra privind numărul morților reprezintă o afirmație a președintelui american, nu un bilanț verificat în materialul citat.