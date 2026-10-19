Putin propune o întâlnire cu Trump și Xi Jinping pentru negocieri privind Ucraina. Zelenski nu ar participa

Scris de Darius Stănescu Publicat: 19 oct. 2026, 08:12

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a propus organizarea unei întâlniri cu liderul american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping, în cadrul căreia să fie discutată încheierea războiului din Ucraina. Volodimir Zelenski nu ar urma să participe la aceste discuții, iar Washingtonul nu și-a dat acordul pentru reuniune.

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