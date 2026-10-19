Putin propune o întâlnire cu Trump și Xi Jinping pentru negocieri privind Ucraina. Zelenski nu ar participa

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a propus organizarea unei întâlniri cu liderul american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping, în cadrul căreia să fie discutată încheierea războiului din Ucraina. Volodimir Zelenski nu ar urma să participe la aceste discuții, iar Washingtonul nu și-a dat acordul pentru reuniune.
Inițiativa Kremlinului ar urmări negocierea unei soluții favorabile Moscovei, relatează publicația americană. Deși partea rusă a confirmat existența unor discuții despre o posibilă întâlnire în acest format, organizarea și agenda acesteia nu au fost convenite.
Unde ar putea avea loc întâlnirea Putin–Trump–Xi Jinping
Una dintre variantele luate în calcul este organizarea discuțiilor cu ocazia summitului Organizației pentru Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), programat pentru 18 și 19 noiembrie, la Shenzhen, în China.
Un oficial american citat de The Wall Street Journal a precizat că Donald Trump nu a acceptat propunerea. Totuși, acesta ar putea fi deschis unei asemenea întâlniri, în contextul în care își dorește încheierea conflictului.
Deocamdată, nu există un acord privind desfășurarea reuniunii sau temele pe care cei trei lideri le-ar aborda.
Negocieri despre Ucraina fără participarea lui Zelenski
Absența președintelui ucrainean de la o eventuală întâlnire dedicată războiului ar alimenta îngrijorările Kievului și ale aliaților europeni. Aceștia se tem că discuțiile dintre Washington și Moscova ar putea conduce la o înțelegere care să avantajeze Rusia.
Propunerea apare pe fondul unor noi tensiuni publice între Donald Trump și Volodimir Zelenski. Într-un mesaj publicat duminică pe Truth Social, președintele american a afirmat că liderul de la Kiev „nu vrea să încheie acest război și probabil nu a vrut niciodată”.
Trump i-a cerut totodată lui Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești de motorină.
La rândul său, președintele ucrainean a contestat decizia Statelor Unite de a suspenda temporar anumite sancțiuni împotriva Rusiei. În opinia sa, o asemenea măsură îl încurajează pe Vladimir Putin să continue războiul.
Ce ar însemna pentru China o întâlnire cu Putin și Trump
Pentru Beijing, participarea la discuții ar putea reprezenta o oportunitate de a-și întări rolul diplomatic. În același timp, conducerea chineză trebuie să țină cont de relațiile economice cu statele europene.
Potrivit The Wall Street Journal, oficialii chinezi au rezerve și în privința impactului pe care o astfel de reuniune l-ar avea asupra summitului APEC. Aceștia se tem că întâlnirea celor trei lideri ar putea eclipsa agenda evenimentului și rolul regional al Chinei.
Xi Jinping încearcă astfel să mențină apropierea de Rusia, fără să afecteze legăturile economice ale Beijingului cu Europa.