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ExclusivExtern· 1 min citire
Exit-POLL Bulgaria: candidatul simpatizant al Rusiei, pe primul loc
Publicat25 oct. 2026, 20:58
Actualizat25 oct. 2026, 21:00
SursăRealitatea PLUS
S-au închis urnele în Bulgaria, iar primele exit-polluri o plasează pe Iliana Iotova pe primul loc, cu aproximativ 35 la sută din voturi, urmată de Andrei Giurov, cu 32 la sută. Cei doi se vor confrunta în turul al doilea, programat duminica viitoare, pe 1 noiembrie. Iotova susține menținerea dialogului cu Moscova și se opune acordării de ajutor militar Ucrainei. Ana Maria Păcuraru, corespondent REALITATEA PLUS la Casa Albă, a analizat întreaga situație.
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