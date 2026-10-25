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Exit-POLL Bulgaria: candidatul simpatizant al Rusiei, pe primul loc

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat25 oct. 2026, 20:58
Actualizat25 oct. 2026, 21:00
SursăRealitatea PLUS

S-au închis urnele în Bulgaria, iar primele exit-polluri o plasează pe Iliana Iotova pe primul loc, cu aproximativ 35 la sută din voturi, urmată de Andrei Giurov, cu 32 la sută. Cei doi se vor confrunta în turul al doilea, programat duminica viitoare, pe 1 noiembrie. Iotova susține menținerea dialogului cu Moscova și se opune acordării de ajutor militar Ucrainei. Ana Maria Păcuraru, corespondent REALITATEA PLUS la Casa Albă, a analizat întreaga situație.

Alegeri în Bulgaria: Iliana Iotova și Andrei Giurov, în cursa pentru turul doi

Primele estimări de la ieșirea de la urne în Bulgaria indică o competiție strânsă pentru funcția de președinte. Iliana Iotova conduce în exit-polluri, cu aproximativ 35% din voturi, în timp ce Andrei Giurov, reprezentantul taberei pro-occidentale, ar fi obținut circa 32%. Cei doi ar urma să se confrunte în turul al doilea, programat pentru duminică, 1 noiembrie. Scrutinul este urmărit cu atenție și la București, în contextul tensiunilor din regiunea Mării Negre și al diferențelor de abordare privind relațiile cu Moscova și sprijinul acordat Ucrainei.

La Sud de Dunăre o alegere care părea o formalitate a devenit o cursă strânsă.

Președinta în exercițiu, Iliana Iotova, susținută de premierul Rumer Radev, pornea ca favorită clară cu peste 10 puncte avans în sondaje. Exit-pollurile de diseară arată însă altceva.

Aproximativ 35% pentru ea și 32% pentru Andrei Giurov, fost premier interimar și candidatul opoziției pro-occidentale.

Un institut îi desparte prin mai puțin de un punct.

Totul se decide duminica viitoare, 1 noiembrie, în turul 2. Turul 2 era sigur oricum, pentru că bulgarii au ocolit urnele.

Cu o oră înainte de închidere, prezența abia trecuse de 22%, departe de pragul de 50% necesar pentru o victorie din primul tur, și se îndreaptă spre un minim istoric.

Pentru România această alegere contează direct. Campania a fost dominată de dronele care au lovit navele comerciale în Marea Neagră, inclusiv în largul coastei noastre.

Atacurile sunt atribuite pe scară largă Rusiei. Cu toate acestea, tabăra Radev-Iotova a refuzat să arate spre Moscova și susține dialogul cu Kremlinul.

Giurov promite aliniere la Uniunea Europeană și sprijin militar pentru Ucraina.

— a declarat Ana Maria Păcuraru Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă.
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