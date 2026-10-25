Brazilia își alege astăzi noul președinte. Ce spun sondajele: analiza incendiară a Anei Maria Păcuraru

Cea mai mare economie a Americii Latine decide astăzi încotro se uită: spre Statele Unite sau spre China. Turul doi îi pune față înfață pe un președinte de stânga de 80 de ani, aflat la a șaptea candidatură, și pe fiul fostului președinte, Jair Bolsonaro, un senator de dreapta, aliat al lui Trump.
Primul tur a fost un șoc.
Sondajele dădeau stânga pe primul loc, dar dreapta a câștigat cu 47 la 45%, iar din cei 54 de senatori aleși, 34 sunt de dreapta sau de extremă dreapta.
Și istoria joacă de partea ei, nimeni n-a câștigat vreodată președinția Braziliei după ce a terminat al doilea în primul tur. Doar că ultimele sondaje arată 51 la 49 pentru dreapta, adică o diferență în marja de eroare.
Președintele a recuperat teren în ultimele zile cu măsuri populare și scumpe, ajutor pentru datoriile micilor firme și transport gratuit în weekend. Miza trece de granițele Braziliei anul acesta. Aliați ai lui Donald Trump au câștigat în Chile, Peru și Columbia.
O victorie a dreptei ar alinia și cea mai populată țară a regiunii. O victorie a stângii ar însemna distanță față de Statele Unite ale Americii și o relație tot mai strânsă cu China. Miza este și o miză strategică.
Pământurile rare. Brazilia estimează rezerve de până la 21 de milioane de tone, a doua cea mai mare după China, iar candidatul dreptei vrea acorduri mai bune cu administrația Trump exact pe acest teren. Campania a avut umbre de ambele părți.
Candidatul dreptei este anchetat pentru circa 12 milioane de dolari primiți pentru un film despre tatăl său, iar președintele a făcut închisoare pentru condamnări de corupție anulate ulterior. Urnele se vor închide astăzi la ora 22, ora României, iar votul electronic aduce rezultatul în câteva ore.
Câștigătorul nu va decide doar următorii patru ani, va numi cel puțin trei dintre cei 11 judecători ai Curții Supreme.