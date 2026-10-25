Brazilia își alege astăzi noul președinte. Ce spun sondajele: analiza incendiară a Anei Maria Păcuraru

Publicat 25 oct. 2026, 15:14 Actualizat 25 oct. 2026, 15:16 Sursă Realitatea PLUS

Brazilia își alege astăzi noul președinte, iar sondajele arată că este o cursă strânsă. Acest vot va decide dacă țara se va apropia mai mult de o alianță cu China sau cu Statele Unite, ne spun analiștii. Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, a realizat o analiză incendiară.

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