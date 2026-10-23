Ana Maria Păcuraru, detalii despre dosarul Hunter Biden: doi foști oficiali FBI, puși sub acuzare. Legătura cu România

Publicat 23 oct. 2026, 20:27 Actualizat 23 oct. 2026, 20:45 Sursă Realitatea PLUS

Doi foști oficiali FBI au fost puși sub acuzare pentru că ar fi mințit Congresul în legătură cu implicarea lor în dosarul Hunter Biden. Cazul are și o legătură românească: persoane asociate acestui dosar ar fi primit bani de la omul de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat definitiv pentru mită. Ana Maria Păcuraru, corespondentul nostru la Casa Albă, prezintă detalii despre acuzații și conexiunile cu România.

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