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Ana Maria Păcuraru, detalii despre dosarul Hunter Biden: doi foști oficiali FBI, puși sub acuzare. Legătura cu România

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 oct. 2026, 20:27
Actualizat23 oct. 2026, 20:45
SursăRealitatea PLUS

Doi foști oficiali FBI au fost puși sub acuzare pentru că ar fi mințit Congresul în legătură cu implicarea lor în dosarul Hunter Biden. Cazul are și o legătură românească: persoane asociate acestui dosar ar fi primit bani de la omul de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat definitiv pentru mită. Ana Maria Păcuraru, corespondentul nostru la Casa Albă, prezintă detalii despre acuzații și conexiunile cu România.

Departamentul de Justiție a pus sub acuzare doi foști înalți oficiali FBI, chiar oamenii care conduceau în 2020 unitatea creată să apere alegerile americane de influența străină. Sunt acuzați că au mințit Congresul despre implicarea lor în dosarul Hunter Biden.

Fiecare are un singur cap de acuzare - declarații false în fața Congresului, faptă pentru care legea americană prevede până la cinci ani de închisoare.

Povestea are și un fir românesc. Unul dintre partenerii lui Hunter Biden, menționat în aceleași discuții interne ale FBI, a împărțit cu el peste trei milioane de dolari primiți de la Puiu Popoviciu, condamnat definitiv pentru mită.

Potrivit procurorilor americani, omul de afaceri spera ca administrația americană să intervină în dosarul său de acasă.

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