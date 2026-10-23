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ExclusivExtern· 1 min citire
Ana Maria Păcuraru, detalii despre dosarul Hunter Biden: doi foști oficiali FBI, puși sub acuzare. Legătura cu România
Publicat23 oct. 2026, 20:27
Actualizat23 oct. 2026, 20:45
SursăRealitatea PLUS
Doi foști oficiali FBI au fost puși sub acuzare pentru că ar fi mințit Congresul în legătură cu implicarea lor în dosarul Hunter Biden. Cazul are și o legătură românească: persoane asociate acestui dosar ar fi primit bani de la omul de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat definitiv pentru mită. Ana Maria Păcuraru, corespondentul nostru la Casa Albă, prezintă detalii despre acuzații și conexiunile cu România.
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