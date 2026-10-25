Protestele anti-sărăcie se extind în toată Europa. Peste 1.000 de protestatari au fost reținuți

Franța a trecut prin așa-numita Sâmbătă Neagră, cu străzi ocupate de protestatari și confruntări violente cu forțele de ordine. Peste o mie de oameni au fost arestați. De asemenea, 24 de magazine au fost jefuite și peste 50 de jandarmi au fost răniți, după ce protestul de la Paris s-a transformat într-o luptă de stradă cu forțele de ordine. Peste 70 de mii de polițiști și jandarmi au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene. Proteste masive au fost și în Italia. Sute de protestatari s-au ciocnit cu jandarmii, iar Colosseumul a fost ocupat de zeci de persoane cu cagule. Informații și imagini cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.
Magazine jefuite după proteste, mașini incendiate
Polițiștii au reținut 1.314 protestatari după violențele din stradă de la Paris. 24 de magazine au fost jefuite și mai multe mașini incendiate. De asemenea, 53 de jandarmi au avut nevoie de îngrijiri medicale. De altfel, protestatarii au fost imobilizați de jandarmi, iar poliția a intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea furioasă.
Un polițist a fost grav rănit după ce un protestatar i-a aruncat o cărămidă în cap.
În același timp, în Italia, autoritățile au întărit măsurile de securitate din cauza violențelor din stradă. Protestatarii cu cagule au intrat în Colosseum, iar alții s-au bătut cu forțele de ordine în apropierea Palatului Quirinale din Roma.
Tensiuni la protestele care cuprind UE
La Torino, o fotografie a premierului Giorgia Meloni a fost arsă în Piazza Castello, iar imaginile au devenit virale pe internet.
La Milano, au fost mobilizați încă 500 de soldați, iar un protestatar a fost rănit și transportat la spital.
Iar la Tirana, capitala Albaniei, manifestanții au aruncat cu pietre, bombe incendiare și artificii în polițiști. Forțele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene, bastoane și tunuri cu apă, iar aproximativ 2.500 de polițiști au fost mobilizați pe străzi.
Studenții cer reducerea taxelor de școlarizare, investiții mai mari în educație și măsuri împotriva corupției. De asemenea, protestele opoziției în fața sediului premierului au degenerat în violențe, iar manifestanții au aprins focuri pe stradă.
Revoltă totală a fost și în Spania, la Madrid, unde mii de pensionari au ieșit în stradă pentru a cere protejarea pensiilor publice și pentru a protesta față de prețurile tot mai mari ale locuințelor.