Protestele anti-sărăcie se extind în toată Europa. Peste 1.000 de protestatari au fost reținuți

Publicat 25 oct. 2026, 20:47 Actualizat 25 oct. 2026, 20:49 Sursă Realitatea PLUS

Franța a trecut prin așa-numita Sâmbătă Neagră, cu străzi ocupate de protestatari și confruntări violente cu forțele de ordine. Peste o mie de oameni au fost arestați. De asemenea, 24 de magazine au fost jefuite și peste 50 de jandarmi au fost răniți, după ce protestul de la Paris s-a transformat într-o luptă de stradă cu forțele de ordine. Peste 70 de mii de polițiști și jandarmi au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene. Proteste masive au fost și în Italia. Sute de protestatari s-au ciocnit cu jandarmii, iar Colosseumul a fost ocupat de zeci de persoane cu cagule. Informații și imagini cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.

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