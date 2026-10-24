Proteste în marile orașe din Italia: mii de tineri au manifestat împotriva scumpirilor și chiriilor ridicate. Ciocniri cu forțele de ordine

Mii de persoane, în special tineri, au ieșit sâmbătă în stradă în mai multe orașe din Italia pentru a protesta față de creșterea costului vieții, chiriile tot mai mari și cheltuielile militare, relatează agenția EFE. Manifestațiile s-au desfășurat sub măsuri sporite de securitate, în urma incidentelor violente și a jafurilor înregistrate cu o săptămână înainte la Milano.
Confruntări cu poliția la Bologna și Torino
Mii de persoane au ieșit în stradă la Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna și Florența, protestând față de creșterea costului vieții, chiriile ridicate și lipsa sprijinului pentru educație și cartierele periferice. Forțele de ordine au intensificat controalele în gări și au adoptat măsuri preventive pentru protejarea zonelor comerciale, după violențele și jafurile înregistrate cu o săptămână înainte la Milano.
La Bologna, o manifestație inițial pașnică a degenerat, cu puțin înainte de ora locală 18:00, în confruntări cu poliția. Grupuri de protestatari au aruncat cu pietre și sticle în agenți, care au intervenit cu tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea.
În Torino, mii de persoane au pornit în marș din Piazza Castello, scandând lozinci împotriva guvernului condus de Giorgia Meloni. Au avut loc îmbrânceli și momente de tensiune cu forțele antirevoltă, iar un grup de manifestanți a incendiat o fotografie de mari dimensiuni a premierului.
La Milano, sute de studenți au participat la un marș, fiind însoțiți permanent de polițiști antirevoltă. Centrul orașului a fost supravegheat de aproximativ 1.400 de membri ai forțelor de ordine și de 500 de militari suplimentari din brigada de parașutiști Folgore, trimiși de guvern.
În Roma, o manifestație împotriva războiului s-a desfășurat pașnic, pe traseul dintre Piazza della Repubblica și Forurile Imperiale. Ulterior, sute de tineri și studenți s-au adunat spontan în apropierea Colosseumului.
Peste 200 de tineri identificați de poliție la Roma
Înaintea manifestațiilor, poliția a identificat în capitala Italiei peste 200 de tineri și a dus 63 dintre ei la secții, după ce a confiscat cagule, măști, spray-uri și materiale de camuflaj.
Tot sâmbătă, ministrul de interne Matteo Piantedosi a anunțat arestarea unui bărbat în vârstă de 30 de ani, suspectat că ar fi creat „Mișcarea 17 Octombrie”, un colectiv anonim apărut după revoltele de la Milano, care adunase peste 40.000 de urmăritori pe Instagram.
Potrivit ministrului, bărbatul este jurnalist și activist asociat cercurilor pro-palestiniene.
Colectivul promovase organizarea manifestațiilor sub sloganul „Be water” („Fii apă”), urmând ca locurile de întâlnire să fie anunțate pe Telegram cu doar 30 de minute înainte, pentru a evita dispozitivele de securitate. Totuși, indicațiile privind locurile de desfășurare nu au mai fost publicate, potrivit sursei citate.