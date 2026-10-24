Proteste în marile orașe din Italia: mii de tineri au manifestat împotriva scumpirilor și chiriilor ridicate. Ciocniri cu forțele de ordine

Publicat 24 oct. 2026, 22:34 Actualizat 24 oct. 2026, 22:42

Mii de persoane, în special tineri, au ieșit sâmbătă în stradă în mai multe orașe din Italia pentru a protesta față de creșterea costului vieții, chiriile tot mai mari și cheltuielile militare, relatează agenția EFE. Manifestațiile s-au desfășurat sub măsuri sporite de securitate, în urma incidentelor violente și a jafurilor înregistrate cu o săptămână înainte la Milano.

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