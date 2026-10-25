Generalul Vannacci, noul rival pentru Meloni în dreapta italiană

Giorgia Meloni se confruntă cu un nou rival pe partea dreaptă a scenei politice italiene. Fostul general Roberto Vannacci și-a lansat propriul partid, care atrage tot mai multă atenție înaintea alegerilor parlamentare din 2027. Căsătorit cu o româncă, acesta promovează o agendă mai radicală în privința imigrației și critică sprijinul acordat Ucrainei.
Roberto Vannacci, fost general căsătorit cu o româncă
Roberto Vannacci, fost general al armatei italiene și actual eurodeputat, încearcă să-și consolideze poziția pe scena politică prin propriul partid, „Viitorul Național”. Formațiunea a apărut după ruptura sa de Liga, partidul condus de Matteo Salvini, și a ajuns în atenția sondajelor de opinie. Ascensiunea sa pune presiune asupra partidelor tradiționale de dreapta, inclusiv asupra formațiunii lui Salvini, care face parte din coaliția de guvernare condusă de Meloni.
Înainte de a intra în politică, Vannacci a avut o carieră militară, ajungând la gradul de general. În plan personal, este căsătorit cu Camelia Mihăilescu, de origine română. Cei doi s-au cunoscut în 2003, la București, și au împreună două fiice.
Diferențele dintre Vannacci și Giorgia Meloni sunt vizibile și în politica externă. Fostul general critică sprijinul european pentru Ucraina și susține că importurile de gaze din Rusia contrazic poziția Uniunii Europene față de Moscova. La începutul lunii septembrie, Vannacci a criticat public această contradicție, afirmând că importurile de gaze rusești contribuie la finanțarea economiei de război a Rusiei. În perspectiva alegerilor din 2027, rezultatul electoral al partidului său ar putea influența raporturile de forțe din dreapta italiană.