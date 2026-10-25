Generalul Vannacci, noul rival pentru Meloni în dreapta italiană

Publicat 25 oct. 2026, 16:42 Actualizat 25 oct. 2026, 16:44 Sursă Realitatea PLUS

Giorgia Meloni se confruntă cu un nou rival pe partea dreaptă a scenei politice italiene. Fostul general Roberto Vannacci și-a lansat propriul partid, care atrage tot mai multă atenție înaintea alegerilor parlamentare din 2027. Căsătorit cu o româncă, acesta promovează o agendă mai radicală în privința imigrației și critică sprijinul acordat Ucrainei.

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