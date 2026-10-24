Proteste de amploare în Franța: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă. Poliția a folosit gaze lacrimogene

Zeci de mii de studenți și muncitori au protestat sâmbătă, la Paris și în alte orașe din Franța, față de finanțarea insuficientă a școlilor și scumpirea accelerată a vieții. Manifestanții i-au cerut președintelui Emmanuel Macron să ia măsuri pentru îmbunătățirea nivelului de trai și prevenirea unor noi violențe, după ce protestele din weekendul precedent s-au transformat în revolte și jafuri, relatează AP.
Poliţia a folosit gaze lacrimogene
Poliția franceză a folosit gaze lacrimogene în Lyon, unde manifestația fusese interzisă. În Clermont-Ferrand, forțele de ordine au recurs la gaze lacrimogene și grenade paralizante pentru a-i împiedica pe demonstranți să ajungă în centrul orașului.
La Toulouse, 26.500 de persoane au participat la proteste, potrivit autorităților locale.
Emmanuel Macron, sub presiunea protestelor și a opoziției
Manifestațiile pun la încercare autoritatea președintelui Emmanuel Macron în ultimele luni ale mandatului său, înainte ca francezii să-și aleagă un nou șef al statului în luna mai. Partidul de extremă dreapta Rassemblement National a acuzat guvernul că nu a reușit să protejeze populația și i-a îndemnat pe cetățeni să-și exprime nemulțumirile prin vot.
La Paris, autoritățile au limitat marșul la periferia de sud-est a capitalei, departe de centrul orașului. Un jurnalist al Associated Press a observat zeci de mii de persoane care au pornit, la începutul după-amiezii, din zona Porte d’Italie. Totuși, numărul participanților părea mai mic decât în urmă cu o săptămână.
Sindicatele s-au aflat în fruntea coloanei, urmate de manifestanți îmbrăcați în pelerine de ploaie, care purtau steaguri și pancarte confecționate manual.
Ministrul francez de Interne a anunțat că, până la ora locală 13:00, aproximativ 35.000 de persoane participaseră la manifestații la nivel național, față de 60.000 înregistrate la aceeași oră în weekendul precedent.
Pentru menținerea ordinii publice, autoritățile au mobilizat până la 70.000 de polițiști, sprijiniți de elicoptere, vehicule blindate și tunuri cu apă.
Protestele s-au extins în toată țara
Ceea ce a început luna trecută ca o manifestație împotriva deficitului de personal la un liceu din sud-estul Parisului s-a transformat într-o mișcare națională. Elevii cer îmbunătățirea condițiilor din școli, în timp ce angajații solicită salarii și pensii mai mari.
Nemulțumirile sunt amplificate de scumpirea energiei și de creșterea costului vieții. Potrivit Institutului Național de Statistică din Franța (INSEE), prețurile la energie au fost în septembrie cu 21,3% mai mari decât în aceeași lună a anului precedent, contribuind la creșterea inflației generale la 3,1%.
Vineri, Macron s-a întâlnit cu reprezentanții liceenilor. Aceștia au declarat că președintele a promis reformarea sistemului de admitere la universități, dar au insistat că protestele trebuie să continue până la anunțarea unor măsuri concrete.
Măsuri sporite de securitate în urma violențelor de săptămâna trecută
Amploarea manifestațiilor și riscul unor noi incidente au determinat autoritățile să consolideze dispozitivul de securitate, după ce protestele din weekendul anterior au degenerat în violențe și jafuri.
Sâmbăta precedentă, peste jumătate de milion de persoane au ieșit în stradă în întreaga Franță. În urma tulburărilor, aproximativ 3.000 de magazine din țară au fost distruse sau jefuite.
În acest context, guvernul încearcă să răspundă revendicărilor privind educația, salariile și pensiile, evitând în același timp repetarea incidentelor violente care au marcat manifestațiile anterioare.