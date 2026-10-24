Proteste de amploare în Franța: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă. Poliția a folosit gaze lacrimogene

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 oct. 2026, 19:36

Zeci de mii de studenți și muncitori au protestat sâmbătă, la Paris și în alte orașe din Franța, față de finanțarea insuficientă a școlilor și scumpirea accelerată a vieții. Manifestanții i-au cerut președintelui Emmanuel Macron să ia măsuri pentru îmbunătățirea nivelului de trai și prevenirea unor noi violențe, după ce protestele din weekendul precedent s-au transformat în revolte și jafuri, relatează AP.

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