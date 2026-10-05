Giorgia Meloni își înregistrează vocea ca marcă pentru a se proteja de deepfake-uri. Gestul, după ce internetul a fost inundat de materiale trucate cu ea

Publicat 5 oct. 2026, 16:16 Sursă Reuters, La Stampa

Premierul italian Giorgia Meloni a făcut un pas neobișnuit pentru a-și proteja identitatea în fața unei tehnologii care poate reproduce în câteva secunde vocea unei persoane și o poate face să rostească lucruri pe care nu le-a spus niciodată. Luni, 5 octombrie, șefa guvernului de la Roma a depus la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) o cerere pentru înregistrarea vocii sale ca marcă sonoră.

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