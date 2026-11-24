O tragedie cutremurătoare este anchetată de autoritățile din comitatul Pike, statul american Alabama. Trei persoane din aceeași familie au fost împușcate, iar principalul suspect este chiar soțul uneia dintre victime. Polițiștii au ajuns la locuință după ce au fost alertați că doi copii nu fuseseră luați de la școală. Descoperirea făcută în interiorul casei a fost una terifiantă.
James Hanks, în vârstă de 64 de ani, este acuzat că și-ar fi ucis soția, Kimberly Hanks, fiica vitregă, Elizabeth Dean, și pe iubitul acesteia, Michael Catic. Potrivit informațiilor prezentate de presa americană, cele trei victime au fost împușcate în propria locuință.
Două dintre victime au fost găsite într-un dormitor. Soția suspectului a murit la spital
La sosirea polițiștilor, Elizabeth Dean și Michael Catic au fost descoperiți fără viață într-un dormitor. Amândoi prezentau răni provocate de împușcături în zona capului.
Într-o altă încăpere se afla Kimberly Hanks, soția presupusului agresor. Femeia era încă în viață în momentul în care au ajuns echipajele de intervenție, astfel că a fost transportată de urgență la spital. Medicii au depus eforturi pentru a-i salva viața, însă leziunile erau extrem de grave.
Kimberly a fost menținută în viață cu ajutorul aparatelor, dar a murit luni, în ciuda intervențiilor medicale.
Suspectul, găsit pe canapea după presupusul atac
Un detaliu care i-a șocat pe anchetatori a fost modul în care l-au găsit pe James Hanks. Bărbatul se afla pe canapeaua din locuință atunci când au ajuns agenții de poliție.
După ce a fost arestat, acesta a fost pus sub acuzare pentru trei crime. În timpul audierilor, suspectul ar fi refuzat să ofere informații despre ceea ce s-a întâmplat în casă.
Locotenentul David Thomas, anchetatorul principal al cazului, a declarat, potrivit publicației New York Post, că bărbatul a vorbit foarte puțin după ce i-au fost comunicate drepturile. Investigatorii au încercat să discute cu el în repetate rânduri, însă fără rezultat până în acest moment.
Alerta care a dus la descoperirea tragediei. Doi copii nu fuseseră luați de la școală
Polițiștii au ajuns la adresa familiei în urma unui apel venit din partea unui responsabil cu siguranța elevilor de la Liceul Goshen. Acesta a observat că doi copii care locuiau în casa familiei nu fuseseră preluați de la școală și a solicitat sprijinul autorităților.
Cei doi minori sunt nepoții vitregi ai suspectului. Potrivit informațiilor din anchetă, James Hanks le-ar fi spus inițial agenților că Elizabeth Dean și Michael Catic plecaseră de acasă și că nu știe unde se află.
Versiunea sa a ridicat însă semne de întrebare. Polițiștii au observat că autoturismele celor doi erau încă în curte. În plus, acolo se afla și mașina lui Kimberly Hanks, care nu ajunsese la locul de muncă în ziua respectivă.
Verificările au continuat, iar agenții au descoperit cele trei victime în interiorul locuinței.
Polițiștii au găsit un pistol despre care cred că ar fi fost folosit în atac
După arestarea lui James Hanks, anchetatorii au obținut un mandat de percheziție pentru locuință. În timpul verificărilor, au descoperit un pistol despre care suspectează că ar fi fost folosit la comiterea crimelor.
Șeriful Russell Thomas a apreciat reacția angajatului școlii care a cerut ajutorul poliției atunci când a constatat că minorii nu fuseseră luați de la cursuri. Acesta a subliniat importanța deciziei de a alerta autoritățile, în loc ca cei mici să fie duși direct la domiciliu, unde s-ar fi putut afla în pericol.
Cine era Kimberly Hanks, femeia ucisă în propria locuință
Kimberly Hanks lucra de aproximativ zece ani la Centrul Medical Regional Troy, unde activa ca asistentă medicală în secția de terapie intensivă și avea și responsabilități de conducere.
Moartea sa a provocat emoție în rândul colegilor, iar reprezentanții unității medicale au transmis un mesaj în memoria femeii. Aceștia au vorbit despre devotamentul său față de profesie și despre grija pe care le-o purta pacienților.
„Avea o dragoste sinceră pentru meseria de asistentă medicală și pentru oamenii de care avea grijă. Contribuția ei la activitatea organizației noastre și amintirea celor care au avut ocazia să lucreze alături de ea nu vor fi uitate”, au transmis reprezentanții spitalului.
Ancheta autorităților americane continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia. James Hanks este acuzat de trei crime, iar refuzul său de a discuta cu anchetatorii nu a oferit, până acum, explicații cu privire la motivul presupusului atac.