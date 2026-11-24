Publicat 24 nov. 2026, 23:13 Actualizat 24 nov. 2026, 23:14

O tragedie cutremurătoare este anchetată de autoritățile din comitatul Pike, statul american Alabama. Trei persoane din aceeași familie au fost împușcate, iar principalul suspect este chiar soțul uneia dintre victime. Polițiștii au ajuns la locuință după ce au fost alertați că doi copii nu fuseseră luați de la școală. Descoperirea făcută în interiorul casei a fost una terifiantă.

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