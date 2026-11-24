Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 nov. 2026, 20:58

Premierul ungar Peter Magyar a salutat marți, în cadrul întâlnirii cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, deschiderea unui „nou capitol” în relațiile dintre Kiev și Budapesta, afectate în timpul mandatului fostului premier Viktor Orban, cunoscut pentru apropierea sa de Rusia, relatează AFP.

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