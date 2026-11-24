Premierul ungar Peter Magyar a salutat marți, în cadrul întâlnirii cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, deschiderea unui „nou capitol” în relațiile dintre Kiev și Budapesta, afectate în timpul mandatului fostului premier Viktor Orban, cunoscut pentru apropierea sa de Rusia, relatează AFP.
Peter Magyar și Volodimir Zelenski anunță o nouă etapă în relațiile dintre Ungaria și Ucraina
Aflat în prima sa vizită oficială în Ucraina de la preluarea funcției, în luna mai, premierul ungar Peter Magyar s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski în regiunea Transcarpatia, din vestul țării, unde trăiește o comunitate numeroasă de etnici maghiari. Teritoriul a făcut parte din fostul Regat al Ungariei până la sfârșitul Primului Război Mondial.
Cei doi lideri au participat la o ceremonie organizată într-un cimitir din Ujgorod, centrul administrativ al regiunii Transcarpatia.
La rândul său, Volodimir Zelenski a spus că se „bucură” de perspectiva dezvoltării unor „relații de bună vecinătate importante cu Ungaria”.
Peter Magyar condamnă invazia rusă în Ucraina
Premierul ungar, un conservator cu orientare pro-europeană, a condamnat din nou, fără echivoc, invazia rusă în Ucraina, declanșată în 2022.
Vizita, anunțată marți, este prima deplasare oficială a unui premier ungar în regiune din 2015. În cadrul acesteia, Peter Magyar urmează să aibă discuții și cu reprezentanții comunității maghiare din Ucraina.
Înaintea întâlnirii, șeful guvernului de la Budapesta a declarat că va „solicita ca, în cursul acestui an, sau cel târziu la începutul anului viitor”, Ucraina să adopte „reglementări care să garanteze că frații și surorile noștri maghiari să își poată folosi limba maternă”, inclusiv în spitale, cămine de bătrâni sau la evenimente sportive.
Drepturile minorității maghiare, un punct sensibil în relațiile bilaterale
Prima întrevedere oficială dintre Peter Magyar și Volodimir Zelenski după victoria liderului ungar la alegerile parlamentare din aprilie a avut loc la jumătatea lunii octombrie, la Bruxelles. Întâlnirea s-a desfășurat după promulgarea de către președintele ucrainean a unei legi mult așteptate de Budapesta, care consolidează drepturile lingvistice ale minorităților naționale din Ucraina în domeniul educației.
La finalul discuțiilor, Peter Magyar a descris promulgarea actului normativ drept un „prim pas către restabilirea încrederii reciproce”.
Ungaria condiționase renunțarea la opoziția față de deschiderea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană de adoptarea unor măsuri privind protejarea drepturilor minorității maghiare.
În iunie, Budapesta și-a ridicat veto-ul asupra începerii negocierilor de aderare, după ce cele două state au ajuns la un acord privind drepturile etnicilor maghiari. Ulterior, însă, autoritățile ungare au blocat noi progrese, acuzând Kievul că nu respectă înțelegerea.
În septembrie, Ungaria a anunțat că va continua să primească cetățeni ucraineni care fug de mobilizarea militară, în pofida unei decizii europene.
Inițiativa regională a Kievului ridică semne de întrebare privind apropierea dintre cele două țări
Perspectivele îmbunătățirii relațiilor bilaterale au fost puse sub semnul întrebării după ce Budapesta a refuzat recent propunerea Ucrainei de a participa la un nou format de cooperare regională, care ar fi reunit opt state din zona Carpaților.
Inițiativa lansată de Kiev, menită să consolideze legăturile economice cu țările vecine, ar fi urmat să includă Ucraina, România, Serbia, Polonia, Slovacia, Cehia, Austria și Ungaria.
Ministerul de Externe ungar a precizat că „nu face parte din inițiativă”, dar că „urmărește îndeaproape implementarea și evoluția ei”.
Relațiile dintre Budapesta și Kiev s-au deteriorat în special începând din 2017, când autoritățile ucrainene au adoptat măsuri prin care ucraineana a devenit principala limbă de predare în învățământul secundar, o decizie care a vizat în primul rând reducerea utilizării limbii ruse, dar care a afectat și alte minorități lingvistice.
Sub conducerea fostului premier Viktor Orban, Ungaria, deși membră a Uniunii Europene și NATO, și-a menținut legăturile strânse cu Rusia după declanșarea invaziei la scară largă împotriva Ucrainei.