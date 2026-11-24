Ali Kadîrov, unul dintre fiii liderului cecen, ar fi primit cetățenia sârbă în 2025 folosind numele Ali Ramzanovici Musaev. O investigație a Fundației Anticorupție, înființată de Aleksei Navalnîi, susține că autoritățile de la Belgrad i-au acordat naturalizarea printr-o procedură accelerată, fără să îi solicite îndeplinirea condițiilor privind limba și rezidența.
Ali Kadîrov, unul dintre fiii liderului cecen Ramzan Kadîrov, ar fi obținut cetățenia Serbiei în 2025, folosind o altă identitate. Dezvăluirea apare într-o investigație publicată marți de Fundația Anticorupție (FBK), organizație de investigații înființată de Aleksei Navalnîi, opozantul Kremlinului decedat.
Potrivit FBK, Ali Kadîrov a fost naturalizat sub numele Ali Ramzanovici Musaev. Acordarea cetățeniei s-ar fi făcut în baza unui decret semnat de premierul Serbiei, document publicat la 10 iulie 2025 în Monitorul Oficial al țării.
Investigatorii susțin că autoritățile sârbe au aplicat o procedură accelerată, destinată cetățenilor străini considerați de „interes special” pentru Serbia. În acest fel, lui Ali Kadîrov i-ar fi fost exceptate cerințele privind cunoașterea limbii și perioada de rezidență necesară pentru obținerea cetățeniei, scrie The Moscow Times.
Cum au identificat investigatorii identitatea fiului liderului cecen
FBK afirmă că a stabilit legătura dintre Ali Musaev și familia lui Ramzan Kadîrov prin compararea datelor personale. Data nașterii, 14 decembrie 2006, și localitatea în care acesta s-a născut, Țentoroi, coincid cu informațiile referitoare la fiul liderului cecen. Este vorba despre același sat în care s-a născut și a crescut Ramzan Kadîrov.
Investigația a fost susținută și de publicația independentă Agentstvo, care a analizat documente scurse din registrele civile și din serviciile de stat din Rusia. Aceste înregistrări ar confirma că Ali Kadîrov, în vârstă de 18 ani, și-a schimbat oficial numele de familie în Musaev.
Numele nu ar fi fost ales întâmplător. Musaev provine de la patronimicul mamei sale, Medni Musaeva Kadîrova. Potrivit FBK și Agentstvo, soția liderului cecen și ceilalți copii ai cuplului ar fi folosit, de asemenea, numele de familie Musaev pentru a călători în străinătate fără a-și dezvălui identitatea, inclusiv la bordul unor avioane private.
FBK cere Serbiei și Uniunii Europene revocarea pașaportului
În urma dezvăluirilor, Fundația Anticorupție a anunțat că a transmis petiții Guvernului de la Belgrad și Uniunii Europene, solicitând retragerea pașaportului lui Ali Musaev.
Până la publicarea informațiilor, oficialii sârbi și cei ceceni nu au oferit comentarii cu privire la acuzațiile prezentate în investigație.
Dezvăluirile FBK vin după o altă anchetă publicată de IStories, o publicație rusă independentă care activează în exil. Aceasta arăta că Serbia a acordat cetățenia pentru peste 200 de cetățeni ruși în perioada 2022 – începutul anului 2025.
Printre persoanele naturalizate s-ar fi numărat directori ai unor companii din industria de apărare și ai unor bănci aflate sub sancțiuni, precum și persoane cu legături cu Kremlinul.
Serbia a retras anterior cetățenia unui nepot al lui Kadîrov
Nu este primul caz în care obținerea cetățeniei sârbe de către o rudă a liderului cecen ajunge în atenția presei. În aprilie 2026, Serbia a revocat cetățenia lui Yakub Zakriev, nepotul lui Ramzan Kadîrov, după ce jurnaliștii au dezvăluit că acesta fusese naturalizat.
Informația privind retragerea cetățeniei a fost relatată de IStories. Investigația despre Ali Kadîrov readuce în atenție modul în care cetățeni ruși, inclusiv persoane asociate unor structuri vizate de sancțiuni occidentale, au obținut cetățenia sârbă în ultimii ani.