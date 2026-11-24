Publicat 24 nov. 2026, 19:53 Sursă The Moscow Times

Ali Kadîrov, unul dintre fiii liderului cecen, ar fi primit cetățenia sârbă în 2025 folosind numele Ali Ramzanovici Musaev. O investigație a Fundației Anticorupție, înființată de Aleksei Navalnîi, susține că autoritățile de la Belgrad i-au acordat naturalizarea printr-o procedură accelerată, fără să îi solicite îndeplinirea condițiilor privind limba și rezidența.

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