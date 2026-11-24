Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 24 nov. 2026, 17:04

Cea mai înaltă clădire din Riad, care găzduiește fondul suveran al Arabiei Saudite, a fost lovită din nou marți, la mai puțin de o săptămână după un atac care i-a distrus o parte din fațada de sticlă. Rebelii houthi din Yemen intensifică atacurile asupra unor obiective strategice ale regatului.

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