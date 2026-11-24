Cea mai înaltă clădire din Riad, lovită din nou. Turnul care găzduiește fondul suveran al Arabiei Saudite, ținta unui nou atac
Cea mai înaltă clădire din Riad, lovită din nou. Foto: YouTube
Cea mai înaltă clădire din Riad, care găzduiește fondul suveran al Arabiei Saudite, a fost lovită din nou marți, la mai puțin de o săptămână după un atac care i-a distrus o parte din fațada de sticlă. Rebelii houthi din Yemen intensifică atacurile asupra unor obiective strategice ale regatului.
Cea mai înaltă clădire din capitala Arabiei Saudite a fost lovită din nou marți, 24 noiembrie, la doar câteva zile după ce un atac anterior provocase pagube importante asupra imobilului. Trei martori oculari au confirmat pentru AFP că turnul din districtul financiar al Riadului a fost vizat de un nou atac, în contextul intensificării operațiunilor rebelilor houthi din Yemen, susținuți de Iran.
Clădirea găzduiește sediul Fondului Public de Investiții al Arabiei Saudite (PIF), unul dintre cele mai importante instrumente financiare ale regatului. Deocamdată, autoritățile saudite nu au oferit un punct de vedere oficial privind noul incident, iar rebelii houthi nu și-au revendicat atacul de marți. AFP relatează că nu a fost transmisă nici o alertă pe telefoanele locuitorilor capitalei înainte de incident.
Turnul de 385 de metri fusese avariat săptămâna trecută
Noul incident vine după atacul de joia trecută, când aceeași clădire a suferit distrugeri importante. Mai multe etaje au rămas cu geamurile sparte, iar fațada de sticlă a fost afectată pe suprafețe extinse. Pagube au fost înregistrate și la imobilele din apropiere, potrivit informațiilor furnizate de Apărarea Civilă saudită, care a publicat și o fotografie cu urmările loviturii.
Turnul are 80 de etaje și o înălțime de 385 de metri, fiind cea mai înaltă clădire din Riad. Un martor ocular a descris amploarea distrugerilor provocate de primul atac, precizând că porțiuni importante din exteriorul imobilului au fost afectate. Autoritățile saudite au anunțat atunci că incidentul nu s-a soldat cu victime și au condamnat ceea ce au numit „atacuri teroriste neîncetate”, scrie AlJazeera.
Atacul din 19 noiembrie a fost atribuit rebelilor houthi, care au revendicat ulterior lovitura asupra districtului financiar. Potrivit relatărilor AFP și Reuters, incidentul a provocat pagube mai multor etaje ale turnului și unor clădiri învecinate, fără să fie raportate victime.
Rebelii houthi își intensifică atacurile asupra Arabiei Saudite
Loviturile asupra clădirilor emblematice din Riad fac parte dintr-o serie mai amplă de atacuri atribuite milițiilor houthi din Yemen, susținute de Iran. Arabia Saudită s-a confruntat în ultimele luni cu operațiuni care au vizat infrastructura energetică, aeroporturile și alte obiective strategice, într-un context regional marcat de confruntări militare și tensiuni legate de exporturile de hidrocarburi.
Teheranul a fost implicat în conflictul regional și prin blocarea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului. În aceste condiții, Arabia Saudită se confruntă cu presiuni atât asupra infrastructurii sale economice, cât și asupra obiectivelor care simbolizează puterea și ambițiile regatului.
De la instalațiile energetice până la aeroporturi și clădiri reprezentative din centrul capitalei, țintele atacurilor acoperă domenii esențiale pentru funcționarea țării. În ultimele săptămâni, rebelii au vizat inclusiv obiective din sectorul petrolier și infrastructura militară, extinzând presiunea asupra autorităților saudite.
Districtul financiar din Riad, simbolul proiectului economic Vision 2030
Clădirea care găzduiește fondul suveran saudit se află în King Abdullah Financial District (KAFD), un cartier construit pentru a deveni unul dintre principalele centre financiare ale regiunii. Zona impresionează prin zgârie-nori, magazine de lux și spații verzi și reprezintă una dintre cele mai vizibile expresii ale transformărilor economice pe care Arabia Saudită încearcă să le realizeze.
KAFD este strâns legat de proiectul Vision 2030, prin care regatul urmărește să își diversifice economia și să reducă dependența de veniturile obținute din petrol. Planul vizează transformarea Arabiei Saudite într-o destinație importantă pentru turism, conferințe internaționale și investiții ale marilor companii.
În districtul financiar se află sediul Bursei saudite, al Fondului Public de Investiții și al unor companii importante ale regatului. Tot aici sunt prezente și multinaționale internaționale, printre care Goldman Sachs din Statele Unite. Atacurile asupra acestei zone au astfel o semnificație care depășește pagubele materiale, întrucât vizează unul dintre simbolurile dezvoltării economice promovate de conducerea saudită.
Aeroportul internațional din Riad, vizat anterior de un atac soldat cu victime
Campania de atacuri a afectat și transporturile aeriene. În octombrie, aeroportul internațional King Khalid din Riad a fost ținta unui atac care, potrivit informațiilor AFP, s-a soldat cu 14 morți și sute de răniți. Incidentul a determinat suspendarea zborurilor timp de două săptămâni.
Reuters a relatat, de asemenea, despre închiderea aeroportului și prelungirea suspendării operațiunilor, în contextul atacurilor cu rachete revendicate de rebelii houthi. Autoritățile saudite au invocat necesitatea verificării siguranței și a capacității operaționale a infrastructurii aeroportuare înainte de reluarea activității.
Arabia Saudită răspunde prin intensificarea loviturilor asupra Yemenului
În paralel cu atacurile asupra teritoriului său, Arabia Saudită și-a intensificat operațiunile militare împotriva rebelilor houthi. Coaliția militară condusă de Riad a multiplicat loviturile asupra pozițiilor combatanților susținuți de Iran din Yemen, ca reacție la atacurile care au vizat infrastructura și obiectivele strategice saudite.
Recrudescența confruntărilor readuce în prim-plan conflictul dintre autoritățile saudite și milițiile houthi, într-un moment în care securitatea infrastructurii economice și a marilor centre urbane ale regatului este tot mai mult pusă la încercare. Noul atac asupra turnului care găzduiește fondul suveran saudit reprezintă o nouă lovitură asupra unuia dintre cele mai importante simboluri ale ambițiilor economice ale Arabiei Saudite.
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