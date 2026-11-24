Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 nov. 2026, 14:54

Atacurile Ucrainei asupra navelor rusești din apropierea coastelor Libiei au provocat un nou scandal diplomatic. Musa al-Kuni, vicepreședintele Consiliului Prezidențial al Libiei, a condamnat operațiunea militară revendicată de Kiev, susținând că aceasta echivalează cu o declarație de război împotriva statului libian. Autoritățile ucrainene resping acuzațiile și susțin că au acționat în baza dreptului la autoapărare.

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