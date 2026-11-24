Atacurile Ucrainei asupra navelor rusești din apropierea coastelor Libiei au provocat un nou scandal diplomatic. Musa al-Kuni, vicepreședintele Consiliului Prezidențial al Libiei, a condamnat operațiunea militară revendicată de Kiev, susținând că aceasta echivalează cu o declarație de război împotriva statului libian. Autoritățile ucrainene resping acuzațiile și susțin că au acționat în baza dreptului la autoapărare.
Acuzații grave la adresa Ucrainei, după atacul din Libia
Musa al-Kuni a calificat atacurile Ucrainei asupra navelor rusești din Libia drept o agresiune împotriva statului libian și un act de terorism. Oficialul a condamnat inclusiv faptul că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a revendicat public operațiunea militară. Acesta a avertizat autoritățile de la Kiev să nu transforme teritoriul Libiei într-un câmp de confruntare între Rusia și Ucraina.
Atacul a avut loc pe 22 noiembrie, în apropierea portului Benghazi. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile ucrainene, corveta rusească Merkury a fost scufundată, iar un elicopter militar a fost distrus. O altă navă rusească, despre care Kievul susține că era utilizată pentru transportul armamentului, a fost, de asemenea, lovită.
Ucraina respinge acuzațiile și invocă dreptul la autoapărare
Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhii Tîhii, a declarat că operațiunea militară reprezintă, în opinia Kievului, o exercitare legitimă a dreptului la autoapărare, în conformitate cu articolul 51 din Carta ONU. Acesta a susținut că Ucraina are dreptul să atace obiectivele militare rusești, inclusiv navele utilizate pentru transportul echipamentelor și resurselor militare. Oficialul ucrainean a respins ideea potrivit căreia Kievul ar urmări extinderea războiului în alte state, conform Kyivindependent.uk.
Rusia amenință Kievul cu noi consecințe
Atacul asupra navelor rusești a provocat reacții și la Moscova. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat că asemenea acțiuni ar putea avea consecințe extrem de dureroase pentru Ucraina. Incidentul din Libia amplifică tensiunile diplomatice într-un moment în care confruntările dintre Rusia și Ucraina se extind la distanțe tot mai mari de linia frontului.