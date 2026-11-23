Publicat 23 nov. 2026, 12:45 Actualizat 23 nov. 2026, 13:13

Ucraina lovește Rusia la mii de kilometri de propriul teritoriu. Kievul revendică un atac cu drone maritime asupra a două nave rusești în largul Libiei, la Marea Mediterană, susținând că a scufundat o corvetă modernă și a lovit un cargou folosit pentru transportul de armament. Anunțul a fost făcut de președintele Volodimir Zelenski, relatează AFP.

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