Ucraina lovește Rusia la mii de kilometri de propriul teritoriu. Kievul revendică un atac cu drone maritime asupra a două nave rusești în largul Libiei, la Marea Mediterană, susținând că a scufundat o corvetă modernă și a lovit un cargou folosit pentru transportul de armament. Anunțul a fost făcut de președintele Volodimir Zelenski, relatează AFP.
Atacurile de duminică, 22 noiembrie, desfășurate în apropierea portului libian Benghazi, survin într-un moment în care Ucraina și-a intensificat loviturile împotriva Rusiei, la mare distanță de linia frontului, ca represalii pentru invazia sângeroasă a Moscovei, transmite AFP.
Libia se confruntă în continuare cu instabilitatea şi cu disensiuni după înlăturarea de la putere şi uciderea lui Muammar Gaddafi în 2011. Țara este guvernată în prezent de două guverne rivale - unul condus de către Abdelhamid Dbeibah, cu sediul la Tripoli - recunoscut de către ONU -, celălalt cu sediul la Benghazi, controlat de clanul mareşalului Khalifa Haftar.
Misiunea Organizației Națiunilor Unite (ONU) în Libia și-a exprimat îngrijorarea profundă față de aceste atacuri, subliniind că Libiei „nu ar trebui să i se permită să devină o arenă pentru conflicte externe”.
De asemenea, guvernul a condamnat atacul, calificându-l drept o încălcare a suveranității țării și o amenințare la adresa siguranței maritime, avertizând totodată că va lua măsuri juridice și diplomatice împotriva oricui se va dovedi a fi responsabil, transmite The Independent.
Războiul dronelor purtat de Kiev
Ucraina se mândrește cu progresele înregistrate de industria sa militară, în special în domeniul tehnologiei dronelor – un sector pe care l-a dezvoltat intens de la începutul invaziei ruse, în urmă cu mai bine de patru ani și jumătate, mai scriu jurnaliștii AFP.
Kievul a subliniat în repetate rânduri eficiența dronelor produse pe plan intern, inclusiv a celor navale, utilizate pe parcursul conflictului pentru a lovi nave și infrastructură rusești în Marea Neagră.
În 2024, Statul Major General al Ucrainei a anunțat distrugerea navei ruse de debarcare „Cezar Kunikov” cu ajutorul unor drone navale, în largul peninsulei ucrainene Crimeea – teritoriu anexat de Rusia în 2014.
Ucraina a susținut, de asemenea, că a atacat așa-numita „flotă din umbră” a Moscovei – despre care se crede că transportă petrol rusesc pentru a eluda sancțiunile –, inclusiv în Marea Mediterană, în decembrie 2025.
În luna martie 2026, o navă rusească pentru transportul gazelor naturale lichefiate s-a scufundat în largul coastei libiene în urma unui atac, incident pe care președintele rus Vladimir Putin l-a pus pe seama Ucrainei.
Conflictul dintre Ucraina și Rusia, declanșat de invazia la scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022, a dus la moartea a sute de mii de oameni și la strămutarea a milioane de persoane, de la începutul conflictului.