Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 nov. 2026, 09:33

Un incendiu izbucnit la o fabrică de produse de patiserie din Indonezia s-a soldat cu cel puțin 24 de morți, iar aproximativ 30 de persoane sunt în continuare date dispărute. Autoritățile indoneziene au confirmat luni bilanțul victimelor, în timp ce echipele de salvare continuă operațiunile de căutare printre ruinele clădirii afectate de flăcări, relatează Reuters.

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