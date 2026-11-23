Un incendiu izbucnit la o fabrică de produse de patiserie din Indonezia s-a soldat cu cel puțin 24 de morți, iar aproximativ 30 de persoane sunt în continuare date dispărute. Autoritățile indoneziene au confirmat luni bilanțul victimelor, în timp ce echipele de salvare continuă operațiunile de căutare printre ruinele clădirii afectate de flăcări, relatează Reuters.
Incendiul a izbucnit sâmbătă seara, 21 noiembrie, într-una dintre clădirile fabricii PT Fonusa Agung Mulia, situată în Cikande, provincia Banten, la aproximativ o oră de mers cu mașina de capitala Jakarta. Operațiunile de salvare sunt îngreunate de instabilitatea structurilor afectate de incendiu, existând riscul unor noi prăbușiri, Reuters.
24 de persoane au murit în incendiul din Indonezia. Aproximativ 30 sunt dispărute
Said Iqbal, consilier prezidențial pe probleme de muncă, a confirmat luni, 23 noiembrie, că 24 de persoane și-au pierdut viața în urma incendiului. Potrivit declarațiilor sale, autoritățile evaluează dacă în cadrul fabricii au fost respectate protocoalele de siguranță la locul de muncă.
Incendiu fabrică Indonezia/ Profimedia
Oficialul a anunțat, de asemenea, că îl va convoca pe directorul general al fabricii pentru a obține explicații cu privire la incident. Primele informații indică faptul că incendiul ar fi putut fi provocat de un scurtcircuit la un aparat de aer condiționat. Cauza exactă nu a fost însă stabilită, iar ancheta autorităților este în desfășurare, potrivit declarațiilor lui Said Iqbal.
Aproximativ 300 de persoane se aflau în complexul fabricii
Directorul general al fabricii, Steven Erwin Wijaya, a declarat că aproximativ 300 de persoane se aflau în incinta complexului industrial în timpul schimbului de sâmbătă.
Fabrica PT Fonusa Agung Mulia este deținută de compania United Family Food, care are aproximativ 5.000 de angajați și reprezintă un furnizor important de bunuri de larg consum pe piața internă din Indonezia. Compania deține și patru birouri în străinătate.
Printre produsele comercializate de United Family Food se numără Milkita, o marcă populară de dulciuri, și Lemonilo, o gamă de tăiței instant, conform informațiilor publicate pe site-ul companiei.
Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incendiul și pentru a verifica eventualele nereguli privind măsurile de prevenire și securitate la incendiu.