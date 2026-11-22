Armata germană a demarat duminică primele teste tactice cu drone kamikaze în Lituania, în cadrul celor mai ample exerciții militare desfășurate de Germania pe teritoriul acestei țări. Militarii testează, totodată, un sistem bazat pe inteligență artificială pentru identificarea țintelor, în cadrul eforturilor Berlinului de a-și consolida prezența militară permanentă pe flancul estic al NATO, relatează Reuters.
Germania testează drone kamikaze și sisteme de inteligență artificială în Lituania
Testele marchează o etapă importantă pentru Germania, care a aprobat abia în 2025 achiziția munițiilor de tip loitering, cunoscute și sub denumirea de drone kamikaze, după ani de dezbateri privind utilizarea acestora. Aceste aparate pot survola o anumită zonă în căutarea unei ținte, asupra căreia se prăbușesc și explodează la impact.
La poligonul Rudninkai, situat în apropierea graniței cu Belarus, șeful Forțelor Terestre germane, generalul Christian Freuding, a asistat la testarea unor drone fabricate de companiile germane Helsing și Stark. Echipate cu încărcături inerte, aparatele au lovit tancuri folosite ca ținte.
Testele s-au desfășurat în cadrul exercițiului Freedom Shield, cea mai amplă aplicație militară organizată de Germania până acum în Lituania.
Cu câteva zile înainte, militarii germani au testat și sistemul Clarity, dezvoltat de compania Helsing. Acesta folosește inteligența artificială pentru a analiza rapid volume mari de informații colectate prin sateliți, drone și alți senzori, identificând potențiale ținte și recomandând acțiuni pe baza datelor disponibile.
Generalul Freuding, care a coordonat anterior livrările de armament german către Ucraina și urmează să preia conducerea apărării germane în februarie, a declarat că ambele tehnologii sunt esențiale pentru desfășurarea războiului modern.
Germania își consolidează prezența militară în Lituania
Berlinul pregătește desfășurarea permanentă a unei brigăzi blindate în Lituania, o premieră pentru armata germană. Decizia a fost anunțată în 2023 de ministrul Apărării, Boris Pistorius, în contextul preocupărilor legate de securitatea flancului estic al NATO, după invazia rusă în Ucraina.
Noua unitate, Panzerbrigade 45, va avea baze la Rudninkai și Rukla și va cuprinde aproximativ 5.000 de militari și 2.000 de vehicule, inclusiv zeci de tancuri. Brigada urmează să devină complet operațională până la sfârșitul anului 2027. În prezent, aproximativ 1.800 de militari germani sunt deja desfășurați în Lituania.
Berlinul accelerează investițiile în apărare pe fondul amenințării ruse
Germania și-a intensificat investițiile în apărare după declanșarea războiului din Ucraina, alocând sute de miliarde de euro pentru modernizarea forțelor armate, după mai multe decenii în care cheltuielile militare au fost insuficiente.
Oficialii NATO avertizează de mai mulți ani asupra riscului reprezentat de Rusia și estimează că Moscova ar putea avea capacitatea de a lansa un atac de amploare asupra teritoriului aliat chiar din 2029. În schimb, Rusia respinge aceste evaluări și susține că extinderea NATO în apropierea granițelor sale contribuie la amplificarea tensiunilor regionale.