Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 22 nov. 2026, 19:25

Armata germană a demarat duminică primele teste tactice cu drone kamikaze în Lituania, în cadrul celor mai ample exerciții militare desfășurate de Germania pe teritoriul acestei țări. Militarii testează, totodată, un sistem bazat pe inteligență artificială pentru identificarea țintelor, în cadrul eforturilor Berlinului de a-și consolida prezența militară permanentă pe flancul estic al NATO, relatează Reuters.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Germaniadrone kamikazelituania