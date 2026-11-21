Trei palestinieni au fost uciși sâmbătă, în urma unui atac aerian israelian care a vizat un vehicul ce transporta alimente și documente aparținând organizației umanitare World Central Kitchen, în orașul Gaza, potrivit Ministerului Sănătății din enclavă și martorilor oculari, relatează Reuters.
Vehiculul a fost lovit de o rachetă
Armata israeliană a anunţat că a vizat mai mulţi militanţi aflaţi în zonă, fără să ofere detalii suplimentare despre vehicul care, potrivit martorilor, părea să transporte ajutoare umanitare.
Un martor Reuters a observat în interiorul maşinii alimente ambalate şi documente care purtau sigla organizaţiei World Central Kitchen, cunoscută pentru distribuirea de hrană în Fâşia Gaza.
Potrivit lui, în urma exploziei, mai multe porţii de orez gătit au fost împrăştiate în jurul maşinii. World Central Kitchen nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta incidentul.
Un nou atac asupra personalului organizaţiei World Central Kitchen
Organizaţia umanitară a mai fost vizată de un atac israelian în aprilie 2024, când şapte dintre angajaţii săi, inclusiv cetăţeni din Australia, Marea Britanie şi Polonia, au fost ucişi.
Armata israeliană a recunoscut atunci existenţa unor erori grave şi încălcări ale procedurilor. Cu toate acestea, în 2026, instituţia a anunţat că nu a identificat motive pentru deschiderea unor anchete penale în acest caz.
Atacul de sâmbătă are loc după o nouă operaţiune terestră israeliană desfăşurată în Gaza la începutul săptămânii şi după un bombardament asupra unui spital, soldat cu şase morţi. Armata israeliană a susţinut că operaţiunea de la spital a vizat un comandant Hamas.
Armistiţiul nu a oprit atacurile din Fâşia Gaza
Armistiţiul încheiat în octombrie 2025, cu sprijinul Statelor Unite, a pus capăt luptelor de mare amploare, însă nu a oprit atacurile israeliene şi nici nu a dus la dezarmarea Hamas.
Potrivit bilanţurilor comunicate separat de autorităţile israeliene și palestiniene, cel puţin 1.600 de palestinieni şi cinci militari israelieni au fost ucişi de la intrarea în vigoare a armistiţiului.
Forţele israeliene controlează în prezent aproximativ două treimi din Fâşia Gaza, faţă de puţin peste jumătate la momentul încetării focului, în timp ce Hamas deţine controlul asupra unei porţiuni de teritoriu de-a lungul coastei.
Ofensiva israeliană, declanşată după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise şi peste 250 au fost luate ostatice, a provocat zeci de mii de morţi în Gaza, strămutarea populaţiei şi o criză alimentară severă.
O comisie de anchetă a ONU şi mai mulţi cercetători au concluzionat că acţiunile Israelului constituie genocid. Autorităţile israeliene resping această acuzaţie şi susţin că operaţiunile militare reprezintă acte de autoapăra.