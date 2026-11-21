Publicat 21 nov. 2026, 18:26 Actualizat 21 nov. 2026, 18:34

Trei palestinieni au fost uciși sâmbătă, în urma unui atac aerian israelian care a vizat un vehicul ce transporta alimente și documente aparținând organizației umanitare World Central Kitchen, în orașul Gaza, potrivit Ministerului Sănătății din enclavă și martorilor oculari, relatează Reuters.

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