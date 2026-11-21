Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o reacție dură după ce Donald Trump l-a numit „prieten” pe Vladimir Putin, în timpul întâlnirii istorice din China. Liderul ucrainean a declarat că, pentru poporul său, președintele Rusiei este un dușman și un criminal, în condițiile în care armata rusă continuă bombardamentele asupra orașelor ucrainene. Declarațiile vin după unul dintre cele mai puternice atacuri din acest an, în care Moscova a folosit peste 110 rachete și 400 de drone.
Într-un interviu acordat CNN, Zelenski a criticat modul în care Donald Trump vorbește despre relația sa cu Vladimir Putin. Președintele ucrainean a subliniat că liderul american este liber să își definească relațiile personale, însă acest lucru nu schimbă realitatea războiului din Ucraina. Reacția sa vine la numai o zi după întâlnirea dintre Trump, Putin și Xi Jinping, desfășurată joi, 19 noiembrie, în China.
Zelenski, replică dură după ce Trump l-a numit „prieten” pe Putin
Volodimir Zelenski a fost întrebat cum interpretează declarațiile președintelui american, care l-a prezentat pe Vladimir Putin drept un prieten cu care are o relație foarte bună. Liderul de la Kiev a răspuns că alegerea cuvintelor îi aparține lui Trump, dar că ucrainenii nu pot avea aceeași perspectivă asupra celui care a declanșat invazia țării lor.
Zelenski a insistat că Vladimir Putin continuă să ordone atacuri care provoacă victime în rândul populației civile. În opinia sa, prezentarea liderului rus drept un prieten poate transmite un mesaj greșit, într-un moment în care Moscova continuă ofensiva militară.
Președintele ucrainean consideră că asemenea declarații îl pot face pe Putin să simtă mai puțină presiune internațională. Zelenski a susținut că liderul de la Kremlin urmărește distrugerea Ucrainei și că presiunile diplomatice și economice asupra Rusiei trebuie menținute.
În același timp, liderul ucrainean a recunoscut că Statele Unite rămân un mediator esențial în eventualele negocieri de pace. Potrivit acestuia, Washingtonul dispune de instrumente importante pentru a exercita presiuni asupra Moscovei.
Trump își apără relația cu Putin și susține că liderul rus vrea pace
Donald Trump l-a numit „prieten” pe Vladimir Putin în timpul întâlnirii de joi, 19 noiembrie, din China, la care a participat și președintele chinez Xi Jinping. Liderul american a vorbit despre relația personală bună pe care o are cu președintele rus și despre importanța dialogului dintre marile puteri. Vineri, într-o conferință de presă susținută la Casa Albă, Trump și-a apărat din nou relația cu Putin, susținând că aceasta oferă Statelor Unite un avantaj în negocierile internaționale.
Președintele american a afirmat că Vladimir Putin își dorește încheierea războiului din Ucraina prin mijloace diplomatice. Trump a susținut că și Volodimir Zelenski vrea oprirea conflictului, însă relația extrem de tensionată dintre cei doi lideri complică posibilitatea unui acord. Întrebat dacă Putin poate fi considerat un prieten al Statelor Unite, Trump a precizat că nu poate vorbi în numele întregii țări, dar a insistat asupra importanței relației sale personale cu liderul de la Kremlin.
Rusia a lansat peste 110 rachete și 400 de drone asupra Ucrainei. Cel puțin 11 morți
Schimbul de declarații dintre Trump și Zelenski vine după atacul masiv lansat de Rusia în noaptea de joi spre vineri, 19 spre 20 noiembrie. Potrivit președintelui ucrainean, forțele ruse au folosit peste 110 rachete, dintre care 27 balistice, și peste 400 de drone. Bombardamentele au vizat capitala Kiev și alte regiuni ale Ucrainei, provocând victime și distrugeri importante. Conform bilanțului actualizat vineri seară, cel puțin 11 persoane au murit, iar alte câteva zeci au fost rănite.
Printre obiectivele afectate s-au numărat poduri din Kiev, infrastructura feroviară și instalații energetice. Trei poduri peste râul Nipru au fost închise temporar din cauza pagubelor, iar în mai multe zone au fost raportate întreruperi ale alimentării cu energie electrică. Zelenski a descris bombardamentul drept unul dintre cele mai ample atacuri rusești din 2026. Liderul ucrainean a acuzat Moscova că încearcă să compenseze prin acțiuni militare lipsa rezultatelor diplomatice obținute la summitul din China. Tot vineri, orașul Krivoi Rog a fost lovit de rachete balistice. Doi oameni au murit și alte 42 de persoane au fost rănite în urma bombardamentului, iar ulterior au fost raportate noi atacuri cu drone în timp ce echipele de intervenție acționau în zonele afectate.