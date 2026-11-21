Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 nov. 2026, 09:00

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o reacție dură după ce Donald Trump l-a numit „prieten” pe Vladimir Putin, în timpul întâlnirii istorice din China. Liderul ucrainean a declarat că, pentru poporul său, președintele Rusiei este un dușman și un criminal, în condițiile în care armata rusă continuă bombardamentele asupra orașelor ucrainene. Declarațiile vin după unul dintre cele mai puternice atacuri din acest an, în care Moscova a folosit peste 110 rachete și 400 de drone.

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