Val de manifestații în Europa. Mobilizare uriașă în Italia: Un milion de oameni au ieșit în stradă | VIDEO
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Europa este cuprinsă de un val de proteste fără precedent în ultimele luni. Italia explodează social, cu peste un milion de oameni în stradă, în timp ce manifestații au loc simultan în zeci de țări. De la scumpiri și austeritate până la tăierile din serviciile publice și cheltuielile pentru războiul din Ucraina, nemulțumirile se transformă într-o contestare tot mai amplă a politicilor guvernamentale.
Europa se confruntă cu o nouă escaladare a tensiunilor sociale. Italia este scena celei mai ample mobilizări din această zi, 20 noiembrie, unde peste un milion de persoane participă la manifestații organizate în aproximativ 100 de localități, potrivit estimărilor prezentate de liderul sindicatului CGIL. Nemulțumirea depășește însă granițele italiene: studenți, angajați și organizații civice din zeci de țări europene cer schimbări economice și sociale, contestând scumpirile, austeritatea și majorarea bugetelor militare.
Grevă generală în Italia: peste un milion de manifestanți în aproximativ 100 de orașe
Italia traversează o zi de proteste de amploare, după ce CGIL, una dintre cele mai importante confederații sindicale din țară, a declanșat o grevă generală la care s-au alăturat organizațiile Cobas și alte structuri sindicale, scrie La Repubblica.
Secretarul general al CGIL, Maurizio Landini, a indicat că peste un milion de persoane participă la acțiunile organizate în aproximativ 100 de localități. Manifestațiile au scos în stradă angajați din sectorul public și privat, cadre didactice, personal medical, studenți și reprezentanți ai societății civile.
Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli și Genova se numără printre orașele în care protestele au o amploare deosebită. Greva produce perturbări în transportul public, în activitatea școlilor și în unele servicii medicale. Transportul feroviar este vizat și de o acțiune sindicală separată, programată să înceapă în cursul serii.
Dincolo de întreruperea activității în numeroase sectoare, manifestațiile transmit un mesaj direct către guvernul condus de Giorgia Meloni: politicile economice și sociale nu răspund așteptărilor unei părți importante a populației.
Bugetul Italiei pentru 2027, una dintre principalele ținte ale sindicatelor
Conflictul social are în centrul său proiectul bugetar pregătit de executivul Giorgiei Meloni pentru anul 2027. Sindicatele consideră că măsurile economice propuse nu oferă suficiente soluții pentru problemele cu care se confruntă angajații și familiile cu venituri mici și medii.
Printre revendicările CGIL se află majorarea salariilor și pensiilor, recuperarea puterii de cumpărare afectate de inflație, investiții suplimentare în sănătate și educație, actualizarea contractelor colective de muncă și o distribuire mai echitabilă a poverii fiscale.
Sindicaliștii cer, de asemenea, protejarea serviciilor publice și alocarea unor resurse mai consistente pentru domeniile considerate esențiale. În opinia organizatorilor, actualele priorități bugetare nu reflectă suficient de bine nevoile sociale ale populației.
Protestul nu se limitează însă la revendicările angajaților. O componentă importantă a mobilizării este reprezentată de tineri și studenți, care contestă direcționarea unor resurse tot mai mari către înarmare, în timp ce educația, sănătatea și locuințele rămân domenii cu probleme majore.
Tinerii contestă cheltuielile militare: „Vrem un viitor, nu război”
Una dintre temele centrale ale manifestațiilor este opoziția față de creșterea cheltuielilor pentru apărare și înarmare. Studenții și organizațiile de tineret cer ca resursele publice să fie orientate mai mult către nevoile populației.
Sloganul „Luptăm pentru viitorul nostru, nu pentru războiul vostru” a devenit unul dintre mesajele mobilizării, sintetizând nemulțumirea unei generații care reclamă costurile ridicate ale locuirii, precaritatea locurilor de muncă și dificultățile de acces la educație.
În peste 50 de orașe italiene au fost anunțate manifestații ale tinerilor. Acestea fac parte dintr-o mobilizare internațională care, potrivit organizatorilor, implică cel puțin 25 de țări și peste 50 de organizații.
La Roma, Milano și Torino au loc marșuri și acțiuni distincte de protestele sindicale, dar revendicările se intersectează: mai multe investiții sociale, servicii publice funcționale și o schimbare a priorităților economice.
Guvernul italian încearcă să reducă tensiunile. Ministrul Muncii, Marina Calderone, a declarat că respectă dreptul cetățenilor de a protesta și a susținut că executivul a luat măsuri pentru a răspunde problemelor economice. Mesajul guvernului nu pare însă să fi convins organizațiile sindicale și miile de participanți la manifestații.
Protestele se extind în Europa: mobilizare în cel puțin 25 de țări
Manifestațiile din Italia fac parte dintr-un val mai larg de acțiuni sociale și studențești. În această perioadă, organizații din cel puțin 25 de țări participă la mobilizări care au loc în sute de orașe.
Franța, Marea Britanie, Belgia, Spania, Portugalia și Grecia se numără printre statele în care sunt anunțate acțiuni de protest. Germania este, de asemenea, implicată, cu manifestații programate în numeroase localități.
La Berlin, organizatorii estimează participarea a aproximativ 15.000 de persoane. În Marea Britanie sunt programate acțiuni la Londra, Manchester, Leeds și Liverpool.
Deși revendicările diferă de la o țară la alta, temele comune sunt evidente: creșterea costului vieții, dificultatea de a găsi locuințe accesibile, salariile care nu țin pasul cu prețurile, condițiile din sistemele de educație și sănătate și nemulțumirea față de creșterea bugetelor militare.
De la Franța la Germania, nemulțumirile sociale capătă amploare
În Franța, manifestațiile și acțiunile sindicale din ultimele săptămâni au fost alimentate de tensiunile legate de costul vieții și de politica salarială din sectorul public. Potrivit cifrelor prezentate de organizatori, peste 500.000 de persoane au participat la protestele de marți, contestând inclusiv lipsa majorărilor salariale pentru angajații publici.
În Spania, Portugalia, Belgia și Grecia, organizațiile sindicale și studențești aduc în prim-plan problemele locuirii, veniturile insuficiente și accesul la servicii publice.
În Germania, mobilizarea tinerilor se concentrează, printre altele, asupra viitorului economic și social, în timp ce în Marea Britanie sunt anunțate acțiuni în mai multe centre urbane importante.
Această sincronizare a protestelor nu înseamnă că toate mișcările au aceleași obiective sau aceeași organizare. Există însă o nemulțumire comună față de modul în care guvernele gestionează presiunile economice și distribuie resursele publice.
Europa, prinsă între reînarmare și criza serviciilor publice
Amploarea manifestațiilor scoate la suprafață o contradicție tot mai vizibilă în politica europeană. Guvernele insistă asupra consolidării capacităților de apărare, a creșterii cheltuielilor militare și a pregătirii pentru o perioadă de instabilitate internațională. În același timp, numeroase categorii sociale reclamă lipsa investițiilor suficiente în spitale, școli, locuințe și protecție socială.
Presiunile asupra bugetelor naționale sunt amplificate de stagnarea economică, inflație, criza locuințelor și scăderea puterii de cumpărare. Pentru o parte a populației, aceste probleme au devenit mult mai urgente decât obiectivele strategice prezentate de guverne.
Întrebarea care apare tot mai des în manifestații este cum pot fi justificate cheltuielile suplimentare pentru înarmare în condițiile în care serviciile publice se confruntă cu dificultăți, iar numeroase familii au probleme în acoperirea cheltuielilor curente.
Această dispută nu se rezumă la o confruntare între sindicate și guverne. Ea reflectă o dezbatere mai amplă despre direcția economică a Europei și despre felul în care sunt stabilite prioritățile bugetare.
O criză de încredere între cetățeni și guvernele europene
Protestele din 20 noiembrie arată că nemulțumirile sociale au devenit o problemă politică importantă în mai multe state europene. Deși fiecare țară are propriile tensiuni și revendicări, mesajele din stradă se întâlnesc în jurul câtorva cereri: venituri mai bune, locuințe accesibile, servicii publice de calitate și mai multă atenție acordată problemelor cotidiene.
Pentru guverne, provocarea este să găsească un echilibru între angajamentele privind securitatea, constrângerile bugetare și nevoia de protecție socială. Pentru cetățeni, miza este mult mai concretă: nivelul de trai, siguranța locului de muncă și perspectiva unui viitor mai puțin apăsător din punct de vedere economic.
Italia oferă imaginea cea mai puternică a acestei nemulțumiri, prin amploarea grevei generale și numărul participanților la manifestații. Dar mobilizarea din alte țări arată că problemele nu sunt izolate și nici nu pot fi explicate exclusiv prin politica unui singur guvern.
Europa se confruntă astfel cu o întrebare tot mai greu de evitat: cât timp pot fi susținute prioritățile economice și militare actuale fără ca nemulțumirile sociale să se transforme într-o criză politică de proporții?
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