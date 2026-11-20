Scris de Iulian Budusan Publicat: 20 nov. 2026, 16:40

Europa este cuprinsă de un val de proteste fără precedent în ultimele luni. Italia explodează social, cu peste un milion de oameni în stradă, în timp ce manifestații au loc simultan în zeci de țări. De la scumpiri și austeritate până la tăierile din serviciile publice și cheltuielile pentru războiul din Ucraina, nemulțumirile se transformă într-o contestare tot mai amplă a politicilor guvernamentale.

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