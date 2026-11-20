Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat vineri Pentagonului să urgenteze livrarea rachetelor destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot, de care Ucraina are nevoie. Apelul vine după ce forțele ucrainene au reușit să intercepteze doar trei dintre cele 27 de rachete balistice lansate de Rusia în cursul dimineții, relatează agenția EFE.
Volodimir Zelenski: ”Contăm pe Pentagon”
Zelenski a cerut accelerarea livrărilor de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, solicitând intensificarea contactelor cu partenerii internaționali. Președintele ucrainean a precizat că a instruit Ministerul Apărării să intensifice comunicarea cu Statele Unite în acest scop.
Potrivit Kievului, acestea au fost achitate de partenerii Ucrainei, însă administrația președintelui Donald Trump nu le-a livrat la timp. De asemenea, liderul ucrainean a anunțat demersuri pentru identificarea unor surse suplimentare de aprovizionare cu rachete antibalistice.
Infrastructura energetică și transporturile, printre țintele atacului rusesc
Liderul de la Kiev a explicat că atacul rusesc a vizat infrastructura energetică, feroviară și logistică. De asemenea, trei poduri peste râul Nipru, din Kiev, au fost închise vineri dimineață din cauza pagubelor suferite.
Printre obiectivele energetice lovite, Zelenski a menționat ”substațiile electrice și liniile de distribuție care alimentează centralele nucleare și conectează rețeaua electrică ucraineană” la sistemele energetice ale țărilor vecine din Uniunea Europeană, de la care Ucraina primește energie pentru a compensa deficitul provocat de bombardamente.
Bilanțul atacurilor: 110 rachete și peste 400 de drone
Potrivit lui Zelenski, Rusia a lansat în total 110 rachete în cadrul atacului, unele dintre acestea fiind echipate cu muniții cu fragmentație. La acestea s-au adăugat peste 400 de drone.
Președintele ucrainean a anunțat că cel puțin opt persoane au murit în urma atacurilor rusești desfășurate vineri dimineață.