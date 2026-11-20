Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 nov. 2026, 14:41

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat vineri Pentagonului să urgenteze livrarea rachetelor destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot, de care Ucraina are nevoie. Apelul vine după ce forțele ucrainene au reușit să intercepteze doar trei dintre cele 27 de rachete balistice lansate de Rusia în cursul dimineții, relatează agenția EFE.

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