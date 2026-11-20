Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 nov. 2026, 14:26

Lumea muzicii este în doliu după moartea lui Jordan Brunoli, basistul trupei australiene de indie-rock Bugs. Artistul s-a stins din viață pe 18 noiembrie, la vârsta de numai 31 de ani, după ce s-a confruntat cu o formă avansată de cancer colorectal. În ultimele luni de viață, muzicianul și-a transformat experiența într-un mesaj de conștientizare, îndemnându-i în special pe tineri să nu ignore simptomele care le pot pune sănătatea în pericol.

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