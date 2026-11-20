Lumea muzicii este în doliu după moartea lui Jordan Brunoli, basistul trupei australiene de indie-rock Bugs. Artistul s-a stins din viață pe 18 noiembrie, la vârsta de numai 31 de ani, după ce s-a confruntat cu o formă avansată de cancer colorectal. În ultimele luni de viață, muzicianul și-a transformat experiența într-un mesaj de conștientizare, îndemnându-i în special pe tineri să nu ignore simptomele care le pot pune sănătatea în pericol.
Jordan Brunoli a murit la 31 de ani, după diagnosticul primit în 2025
Jordan Brunoli, membru al formației Bugs din Brisbane, Australia, a fost diagnosticat în 2025 cu cancer colorectal în stadiul IV. În ciuda gravității bolii, artistul nu a ales să se retragă complet din viața publică. Dimpotrivă, a vorbit deschis despre experiența sa și despre dificultățile întâmpinate în încercarea de a obține un diagnostic.
Muzicianul a atras atenția asupra creșterii numărului de cazuri de cancer colorectal în rândul persoanelor tinere și a explicat cât de importantă poate fi identificarea bolii înainte ca aceasta să ajungă într-un stadiu avansat.
„Credeam că sunt prea tânăr pentru a trece prin așa ceva”, povestea Brunoli, care avertiza că vârsta nu trebuie să fie un motiv pentru ignorarea unor simptome persistente.
A povestit că primele simptome nu au fost tratate cu suficientă atenție
În mărturiile sale, Jordan Brunoli a vorbit și despre experiențele neplăcute din perioada în care încerca să afle ce se întâmplă cu sănătatea lui.
Artistul își amintea că primul medic la care a apelat i-ar fi spus că simptomele ar putea fi provocate de un virus și că vor dispărea în câteva săptămâni. După mai multe consultații, însă, muzicianul a început să se simtă tot mai îngrijorat, având impresia că problemele sale nu sunt investigate suficient.
Brunoli a povestit că a ajuns să se simtă respins atunci când a cerut explicații suplimentare și că a insistat pentru investigații, convins că organismul îi transmitea semnale că ceva nu este în regulă.
După diagnostic, artistul a devenit o prezență cunoscută în emisiunea „Hack”, difuzată de postul australian de radio triple j. Acolo a discutat despre evoluția bolii, despre impactul unui diagnostic grav și despre necesitatea controalelor medicale.
Mesajul său a fost adresat în special tinerilor, pe care i-a încurajat să ceară ajutor atunci când observă schimbări neobișnuite și să nu amâne investigațiile medicale.
Muzica l-a ajutat să treacă prin cele mai grele momente
Chiar și în perioadele în care starea de sănătate îi era afectată, Jordan Brunoli a continuat să găsească alinare în muzică. Cântatul alături de colegii săi de trupă, Connor Brooker și Brock Weston, a rămas una dintre cele mai importante surse de energie și echilibru.
Într-un interviu acordat în 2025 emisiunii „Hack”, muzicianul explica faptul că încerca să cânte la chitară ori de câte ori starea fizică îi permitea.
„Va trebui să-mi rupeți brațele și să-mi jupuiți tot corpul înainte să mă opresc din cântat”, spunea artistul, într-o declarație care a ilustrat atașamentul său față de muzică.
În octombrie 2025, colegii săi din Bugs au organizat un concert caritabil intitulat „Saving A Bug’s Life”, la sala The Tivoli din Brisbane. Evenimentul a adunat mai mulți artiști și formații din scena muzicală locală, care au dorit să îi ofere sprijin în lupta cu boala.
Mesajele emoționante transmise după moartea artistului
După dispariția lui Jordan Brunoli, Australian Recording Industry Association (ARIA) și postul de radio triple j au publicat mesaje de omagiu.
Reprezentanții ARIA au transmis că artistul a plecat mult prea devreme și au evidențiat implicarea sa în campaniile de informare privind cancerul colorectal. Potrivit organizației, după aparițiile sale la emisiunea „Hack”, au fost primite mărturii de la persoane care au fost încurajate să solicite investigații medicale și au descoperit afecțiuni într-un stadiu în care tratamentul putea fi început.
În ultimul interviu acordat emisiunii, difuzat în august, Brunoli le-a mulțumit oamenilor care i-au fost aproape în perioada dificilă. Printre aceștia se numărau colegii de trupă și soția sa, George, cu care se căsătorise la începutul anului.
Muzicianul spunea că sprijinul lor l-a ajutat să își păstreze echilibrul și să privească mai împăcat situația prin care trecea. Despre partenera sa a vorbit cu multă emoție, mărturisind că legătura dintre ei era una specială.
Jordan Brunoli a cântat în toate cele patru albume ale trupei Bugs
Artistul a contribuit la realizarea tuturor celor patru albume lansate de formația australiană. Printre acestea se numără și „Head Noise”, apărut pe 28 august, material discografic inclus pe lista scurtă a nominalizărilor la J Awards, la categoria „Albumul australian al anului”.
Un alt album important pentru parcursul trupei a fost „Cooties”, lansat în 2022 prin casa de discuri Community Music. Discul a ajuns până pe poziția a patra în clasamentul ARIA Top 20 Vinyl Albums Chart.
Jordan Brunoli lasă în urmă nu doar o carieră muzicală construită alături de colegii săi, ci și o poveste care a ajuns la oameni dincolo de scena artistică. Prin sinceritatea cu care a vorbit despre boală, muzicianul a reușit să transforme propria experiență într-un avertisment despre importanța sănătății și a diagnosticării la timp.