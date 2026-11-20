Publicat 20 nov. 2026, 11:29 Actualizat 20 nov. 2026, 11:33

Administrația președintelui Donald Trump l-a îndepărtat din funcție pe Sean Cairncross, directorul național pentru securitate cibernetică al Statelor Unite, după o săptămână marcată de mai multe întreruperi majore ale serviciilor tehnologice. Problemele au afectat transportul aerian, serviciile bancare, platformele Microsoft și chiar o rețea internă utilizată de Agenția Națională de Securitate (NSA).

Distribuie articolul