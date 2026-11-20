Administrația președintelui Donald Trump l-a îndepărtat din funcție pe Sean Cairncross, directorul național pentru securitate cibernetică al Statelor Unite, după o săptămână marcată de mai multe întreruperi majore ale serviciilor tehnologice. Problemele au afectat transportul aerian, serviciile bancare, platformele Microsoft și chiar o rețea internă utilizată de Agenția Națională de Securitate (NSA).
Decizia a fost confirmată joi de o persoană apropiată Casei Albe, citată de Reuters. Kirsten Davies, responsabilă în prezent de sistemele informatice ale Departamentului Apărării, va prelua temporar atribuțiile lui Cairncross.
Sean Cairncross, îndepărtat din funcție după 15 luni
Sean Cairncross ocupa funcția de director național pentru securitate cibernetică din august 2025. În acest rol, el coordona strategia de securitate cibernetică a guvernului federal și îl consilia pe președintele SUA în privința protejării infrastructurii digitale și a combaterii amenințărilor informatice.
Potrivit unei surse apropiate administrației, Donald Trump a susținut demiterea oficialului. Aceeași sursă a afirmat că președintele considera că Cairncross nu avea suficiente competențe de specialitate în domeniul securității cibernetice pentru a ocupa această poziție.
Plecarea sa vine într-un moment în care administrația este supusă unor critici tot mai puternice privind modul în care a gestionat seria de întreruperi tehnologice. Este prima schimbare majoră de personal de la Casa Albă asociată cu aceste incidente.
Cairncross a transmis, într-o declarație publică, că funcția a reprezentat „onoarea vieții sale” și a susținut că este mândru de activitatea desfășurată pentru consolidarea securității cibernetice americane. El nu a oferit detalii suplimentare despre plecarea sa.
Transportul aerian, serviciile bancare și rețelele de securitate, afectate
Întreruperile au avut loc pe parcursul ultimei săptămâni și au vizat mai multe sectoare esențiale. Un incident la sistemele de comunicații pentru controlul traficului aerian a determinat autoritățile americane să suspende temporar toate zborurile la nivel național. Peste 18.000 de curse au fost afectate.
O altă întrerupere a vizat serviciile Microsoft, inclusiv platformele de e-mail, afectând un număr foarte mare de utilizatori. Au fost raportate probleme și în sectorul bancar, iar o rețea internă a Agenției Naționale de Securitate, folosită pentru comunicații cu informații clasificate, a devenit temporar indisponibilă în timpul unor lucrări de mentenanță.
Succesiunea incidentelor a ridicat întrebări privind rezistența infrastructurii digitale americane și capacitatea autorităților de a preveni sau gestiona astfel de situații.
Autoritățile americane nu au confirmat un atac cibernetic coordonat
Deși întreruperile au generat îngrijorări privind posibile atacuri informatice, oficialii americani au declarat că, pe baza informațiilor disponibile, incidentele nu par să aibă o origine comună.
Directorul serviciilor naționale de informații a afirmat că problemele au fost cauzate de intervenții de mentenanță și modificări tehnice distincte, nu de un atac coordonat sau sponsorizat de un stat străin.
Senatorul republican Josh Hawley a cerut administrației să informeze Congresul despre incidente, astfel încât parlamentarii să poată explica publicului ce s-a întâmplat.
Kirsten Davies preia temporar conducerea
Kirsten Davies, actualul director de informații al Departamentului Apărării, va prelua temporar funcția de director național pentru securitate cibernetică. Mai mulți membri ai administrației Trump au salutat numirea sa.
Davies a declarat că Statele Unite trebuie să își modernizeze infrastructura digitală și să consolideze reziliența sistemelor de care depinde funcționarea țării. Ea a subliniat și importanța dezvoltării unei noi generații de specialiști în securitate cibernetică.
Funcția de director național pentru securitate cibernetică necesită confirmarea Senatului pentru o numire permanentă. Administrația va trebui, așadar, să găsească un succesor care să poată obține aprobarea legislativului.