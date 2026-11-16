Aeroporturile din SUA revin la normal după peste 18.000 de zboruri anulate

Traficul aerian din Statele Unite își revine treptat, după un weekend marcat de anulări masive, întârzieri și mii de pasageri blocați în aeroporturi. Luni, 16 noiembrie, numărul zborurilor afectate a scăzut semnificativ față de zilele precedente, după ce interdicția națională de decolare impusă vineri de autoritățile americane a fost ridicată în aceeași seară.
Potrivit datelor Reuters și ale platformei FlightAware, criza a provocat, în total, peste 18.000 de anulări și aproape 28.000 de întârzieri în cele trei zile. Deși avioanele au putut decola din nou după ridicarea restricției, companiile aeriene au avut nevoie de timp pentru a-și repoziționa aeronavele și echipajele și pentru a reorganiza cursele.
Numărul zborurilor anulate a scăzut puternic luni
Luni dimineață, situația era considerabil mai bună decât în weekend. La ora 9:00, ora Coastei de Est a SUA, FlightAware raporta aproximativ 300 de zboruri anulate și 1.500 întârziate. Prin comparație, duminică au fost anulate aproximativ 2.300 de curse, iar alte 11.000 au înregistrat întârzieri.
Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a avertizat că revenirea la programul obișnuit nu se poate produce instantaneu. În urma opririi traficului, aeronavele și echipajele au ajuns în alte aeroporturi decât cele prevăzute în program, iar companiile au fost nevoite să refacă planificarea operațiunilor.
O defecțiune de comunicații a dus la oprirea decolărilor
Criza a început vineri, 13 noiembrie, când Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a impus o oprire la nivel național a decolărilor. Decizia a fost luată după apariția unor probleme în sistemele de comunicații și radar folosite de controlorii de trafic aerian.
La momentul ordinului, peste 3.500 de aeronave se aflau în aer. Avioanele aflate deja în zbor au fost lăsate să aterizeze în siguranță, în timp ce noile decolări au fost suspendate. Restricția a fost ridicată după aproximativ patru ore și jumătate, însă efectele s-au resimțit în aeroporturi pe tot parcursul weekendului.
Trump cere modernizarea sistemului de control al traficului aerian
Incidentul a reaprins dezbaterea privind vechimea infrastructurii de control al traficului aerian din Statele Unite. Președintele Donald Trump a criticat starea sistemului și a atribuit problemele administrației precedente, cerând Congresului să aprobe noi fonduri pentru modernizare.
Sean Duffy a solicitat aproximativ 50 de miliarde de dolari pentru investiții în infrastructura de control aerian și comunicații. Oficialul a susținut că sistemele folosite în prezent sunt învechite și au nevoie de o modernizare amplă.
Democrații au contestat însă solicitarea unor fonduri suplimentare și au cerut explicații privind utilizarea banilor deja aprobați pentru modernizarea aviației. În paralel, autoritățile continuă să investigheze defecțiunea care a provocat oprirea decolărilor.