Aeroporturile din SUA revin la normal după peste 18.000 de zboruri anulate

Publicat 16 nov. 2026, 18:27 Actualizat 16 nov. 2026, 18:30

Traficul aerian din Statele Unite își revine treptat, după un weekend marcat de anulări masive, întârzieri și mii de pasageri blocați în aeroporturi. Luni, 16 noiembrie, numărul zborurilor afectate a scăzut semnificativ față de zilele precedente, după ce interdicția națională de decolare impusă vineri de autoritățile americane a fost ridicată în aceeași seară.

Distribuie articolul