Trump dă vina pe infrastructura învechită pentru criza aviatică din SUA: „Aparatură foarte veche, a făcut infarct”

Publicat 16 nov. 2026, 18:12 Actualizat 16 nov. 2026, 19:37

Președintele Donald Trump a descris în stilul său caracteristic blocajul tehnologic masiv care a dus la suspendarea tuturor zborurilor la nivel național în Statele Unite. Liderul de la Casa Albă a pus problemele pe seama echipamentelor învechite, despre care a spus că „au făcut infarct”. Trump a cerut Congresului fonduri de urgență pentru modernizarea sistemului de control al traficului aerian.

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