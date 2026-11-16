Trump dă vina pe infrastructura învechită pentru criza aviatică din SUA: „Aparatură foarte veche, a făcut infarct”

Președintele Donald Trump a descris în stilul său caracteristic blocajul tehnologic masiv care a dus la suspendarea tuturor zborurilor la nivel național în Statele Unite. Liderul de la Casa Albă a pus problemele pe seama echipamentelor învechite, despre care a spus că „au făcut infarct”. Trump a cerut Congresului fonduri de urgență pentru modernizarea sistemului de control al traficului aerian.
Trump dă vina pe infrastructura învechită după blocarea zborurilor din SUA
Președintele american Donald Trump a comentat pentru prima dată oprirea fără precedent a zborurilor la nivel național, care a paralizat vineri traficul aerian din Statele Unite și a provocat întârzieri și anulări în lanț, potrivit Fox News.
Liderul de la Casa Albă a susținut că incidentul demonstrează vulnerabilitatea sistemului american de control al traficului aerian, construit în mare parte pe tehnologii vechi de peste 50 de ani. Potrivit lui Trump, administrația sa lucrează deja la un plan amplu de modernizare, însă este nevoie de aprobarea Congresului pentru finanțarea completă a proiectului.
„Am început deja lucrările, dar ele trebuie făcute dintr-o singură dată, nu etapizat. Congresul trebuie să aprobe finanțarea”, a declarat președintele.
„Dacă Congresul aprobă fondurile de care controlul traficului aerian are nevoie disperată, putem construi rapid și eficient cel mai bun sistem din lume”, a transmis Trump pe platforma Truth Social.
Ce a provocat haosul din aeroporturi
Administrația Federală a Aviației (FAA) a ordonat vineri o oprire națională a decolărilor după apariția unor probleme de comunicații și radar în sistemul de control aerian. Măsura, extrem de rară, a rămas în vigoare timp de aproximativ patru ore și a afectat mii de zboruri din întreaga țară.
Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a declarat că investigațiile preliminare indică probleme la rețeaua de comunicații a FAA, inclusiv la echipamente și routere vechi care au devenit instabile și au supraîncărcat sistemul.
Oficialii au exclus, deocamdată, ipoteza unui atac cibernetic și susțin că defecțiunea pare să fie legată de infrastructura învechită și de lucrări de modernizare aflate în desfășurare.
Casa Albă cere până la 50 de miliarde de dolari
După incident, administrația Trump și lideri republicani au intensificat presiunile asupra Congresului pentru aprobarea unui program masiv de investiții în sistemul american de control al traficului aerian. Potrivit declarațiilor oficiale, valoarea proiectului ar putea ajunge la 50 de miliarde de dolari.
Incidentul a reaprins dezbaterea privind starea sistemelor critice ale aviației americane, mai ales după ce mii de zboruri au fost anulate sau întârziate, iar efectele perturbării s-au resimțit și în zilele următoare.