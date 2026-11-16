Iranul refuză accesul inspectorilor AIEA la instalațiile nucleare până la încheierea războiului. Anunțul unui oficial de la Teheran

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 nov. 2026, 11:21

Iranul nu va permite accesul inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) la instalațiile nucleare de pe teritoriul său până la încheierea războiului, a declarat un diplomat iranian de rang înalt, după ce agenția ONU a cerut Teheranului să restabilească accesul inspectorilor, relatează AFP.

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