Iranul refuză accesul inspectorilor AIEA la instalațiile nucleare până la încheierea războiului. Anunțul unui oficial de la Teheran

Iranul nu va permite accesul inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) la instalațiile nucleare de pe teritoriul său până la încheierea războiului, a declarat un diplomat iranian de rang înalt, după ce agenția ONU a cerut Teheranului să restabilească accesul inspectorilor, relatează AFP.
”Nu vom acorda acces AIEA la instalații atât timp cât condițiile Iranului nu vor fi îndeplinite”
Într-un raport confidențial consultat vineri de France Presse, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a cerut din nou Iranului să permită inspectorilor săi accesul la principalele instalații nucleare ale țării.
Instalațiile nucleare iraniene au suferit avarii, a căror amploare nu este cunoscută, în urma atacurilor lansate de Israel și Statele Unite în iunie 2025, precum și în timpul războiului declanșat la sfârșitul lunii februarie, printr-o campanie aeriană israeliano-americană.
Inspectorii AIEA au vizitat în septembrie centrala nucleară de la Bushehr, însă nu au primit acces la celelalte obiective bombardate, printre care cele de la Natanz, Fordo și Ispahan, care au fost lovite în iunie 2025.
Gharibabadi a susținut că solicitarea agenției internaționale urmărește ”probabil să evalueze eficacitatea armamentului american”.
Recompensă de 20 de milioane de dolari pentru informații despre programul nuclear iranian
Armata americană a anunțat recent o recompensă de 20 de milioane de dolari pentru informații referitoare la programul nuclear al Iranului. Teheranul a condamnat inițiativa, calificând-o drept ”revoltătoare”.
În paralel, șeful Organizației iraniene pentru energie atomică, Mohammad Eslami, a anunțat duminică faptul că țara dezvoltă primul său tokamak de fabricație națională. Dispozitivul experimental este utilizat în cercetările privind fuziunea nucleară.
Iranul susține că are dreptul să îmbogățească uraniu în scopuri civile și respinge acuzațiile potrivit cărora ar urmări să dezvolte arme nucleare, suspiciuni exprimate în repetate rânduri de statele occidentale.
Negocierile pentru încheierea războiului, în impas
Eforturile diplomatice pentru încheierea conflictului din Orientul Mijlociu nu au înregistrat progrese, în condițiile în care Teheranul solicită Washingtonului deblocarea activelor iraniene și ridicarea sancțiunilor.
În schimbul acestor măsuri, Iranul cere redeschiderea Strâmtorii Ormuz, rută maritimă esențială pentru transportul mondial de hidrocarburi, pe care o blochează de la începutul conflictului.