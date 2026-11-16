Atac masiv cu drone în Rusia. Depozite de combustibil în flăcări, drumuri spre Moscova blocate - VIDEO

Un nou val de atacuri cu drone ucrainene a lovit mai multe regiuni ale Rusiei în noaptea de 15 spre 16 noiembrie. Patru obiective industriale din orașul Azov, regiunea Rostov, au fost cuprinse de flăcări, iar trei persoane au fost rănite. Potrivit informațiilor apărute în presa independentă, printre țintele atacului s-ar număra un depozit de petrol și o stație de distribuție a gazelor naturale. Alte atacuri au fost raportate în regiunile Krasnodar și Iaroslavl, unde autoritățile au închis temporar o șosea care duce spre Moscova.
Patru obiective industriale în flăcări în Rusia, după un nou atac cu drone ucrainene
Dronele ucrainene au atacat orașul Azov, din regiunea rusă Rostov, în noaptea de duminică spre luni. Guvernatorul regiunii, Iuri Sliusar, a anunțat că incendiile izbucnite în urma atacului au afectat patru obiective industriale, iar trei bărbați au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru stingerea flăcărilor și evaluarea pagubelor.
Publicația independentă rusă Astra a analizat fotografiile și înregistrările video realizate de localnici și a identificat zona în care s-a produs unul dintre incendii. Aici se află două obiective energetice, un depozit de petrol și o instalație de distribuție a gazelor naturale. Canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+ susține că ambele obiective au fost cuprinse de flăcări. Autoritățile ruse au confirmat incendiile de la cele patru obiective industriale, dar nu au precizat oficial dacă depozitul de petrol și instalația de gaze se numără printre acestea.
Un depozit de petrol cu zece rezervoare, printre obiectivele vizate de drone
Depozitul petrolier din Azov aparține companiei Flash Energy și este folosit pentru recepția, depozitarea și livrarea mai multor categorii de produse petroliere. Instalația dispune de zece rezervoare, cu o capacitate totală de peste 6.500 de metri cubi.
În apropiere se află și obiectivul companiei Iug-Impex, care desfășoară activități de comercializare și depozitare a combustibililor solizi, lichizi și gazoși, precum și a altor produse similare. Deocamdată, nu există informații confirmate privind amploarea pagubelor suferite de cele două instalații sau dacă activitatea acestora a fost întreruptă. Atacul face parte dintr-o serie de lovituri asupra infrastructurii industriale și energetice rusești. În ultimele săptămâni, mai multe rafinării și instalații petroliere din Rusia au fost vizate de drone ucrainene, provocând incendii și pagube la obiective importante pentru industria petrolieră.
Un mort și patru răniți în atacul din Taganrog. Un pod și două stații electrice au fost vizate
Regiunea Rostov fusese atacată și cu o zi înainte. Pe 15 noiembrie, dronele ucrainene au vizat orașul Taganrog, unde, potrivit bilanțului anunțat de guvernatorul Iuri Sliusar, o persoană a murit și alte patru au fost rănite. Printre țintele atacului s-au numărat un pod rutier și două stații electrice. Potrivit informațiilor publicate de Astra, una dintre instalațiile electrice avariate alimentează zona industrială a orașului Taganrog.
În urma atacurilor din noaptea următoare, autoritățile ruse au raportat și pagube în districtul Millerovo. Fragmentele unor drone au avariat trei locuințe și o conductă de gaze în localitatea Rogalik, unde a izbucnit și un incendiu. În acest caz, nu au fost raportate victime.
Explozii în regiunea Krasnodar. Trei persoane, printre care un copil, au fost rănite
Un alt atac cu drone a vizat în cursul nopții regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei. Autoritățile regionale au anunțat că trei persoane, printre care și un copil, au fost rănite în districtul Severski, după ce fragmente ale unor drone au căzut la sol. Totodată, în localitatea Ilski a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei întreprinderi, fără ca autoritățile să precizeze despre ce obiectiv este vorba. În această localitate se află rafinăria Ilski, una dintre cele mai mari cinci rafinării din sudul Rusiei. Instalația a mai fost vizată de un atac cu drone pe 26 septembrie. Deocamdată, nu a fost confirmat dacă incendiul din noaptea de 15 spre 16 noiembrie a afectat această rafinărie.
Șoseaua spre Moscova, închisă de două ori în timpul nopții. Rusia anunță neutralizarea a 20 de drone în Iaroslavl
Atacurile cu drone au determinat autoritățile ruse să impună restricții de circulație și în regiunea Iaroslavl. Guvernatorul Mihail Evraev a anunțat închiderea temporară a unei șosele care asigură ieșirea din orașul Iaroslavl în direcția Moscovei și le-a cerut șoferilor să evite deplasările în zona respectivă.
Circulația a fost reluată în timpul nopții, însă autoritățile au închis din nou drumul câteva ore mai târziu. Ultimele restricții rutiere au fost ridicate în cursul dimineții, iar aeroportul din Iaroslavl și-a reluat, de asemenea, activitatea după suspendarea temporară a zborurilor.
Guvernatorul a anunțat că, în total, 20 de drone au fost neutralizate deasupra regiunii în noaptea de 15 spre 16 noiembrie. Nu au fost raportate persoane decedate sau rănite, însă oficialul nu a oferit detalii despre eventualele pagube produse la sol.