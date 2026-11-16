Atac masiv cu drone în Rusia. Depozite de combustibil în flăcări, drumuri spre Moscova blocate - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 16 nov. 2026, 09:07

Un nou val de atacuri cu drone ucrainene a lovit mai multe regiuni ale Rusiei în noaptea de 15 spre 16 noiembrie. Patru obiective industriale din orașul Azov, regiunea Rostov, au fost cuprinse de flăcări, iar trei persoane au fost rănite. Potrivit informațiilor apărute în presa independentă, printre țintele atacului s-ar număra un depozit de petrol și o stație de distribuție a gazelor naturale. Alte atacuri au fost raportate în regiunile Krasnodar și Iaroslavl, unde autoritățile au închis temporar o șosea care duce spre Moscova.

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