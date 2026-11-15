Trump face anunțul despre OZN-uri. Dezvăluiri de la armata SUA

Publicat 15 nov. 2026, 16:37 Actualizat 15 nov. 2026, 16:38 Sursă Realitatea PLUS

Dezvăluiri cutremurătoare de la Casa Albă despre OZN-uri! Donald Trump susține că piloți militari de elită i-au povestit despre obiecte zburătoare misterioase, care ar fi depășit de trei ori viteza unui avion de vânătoare F-22. Liderul de la Casa Albă nu credea până acum în existența extratereștrilor, însă dezvăluirile făcute de Armata SUA l-au pus pe gânduri, mai ales mărturiile aviatorilor care au surprins dispozitivele stranii de pe cer.

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