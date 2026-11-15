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Trump face anunțul despre OZN-uri. Dezvăluiri de la armata SUA

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat15 nov. 2026, 16:37
Actualizat15 nov. 2026, 16:38
SursăRealitatea PLUS

Dezvăluiri cutremurătoare de la Casa Albă despre OZN-uri! Donald Trump susține că piloți militari de elită i-au povestit despre obiecte zburătoare misterioase, care ar fi depășit de trei ori viteza unui avion de vânătoare F-22. Liderul de la Casa Albă nu credea până acum în existența extratereștrilor, însă dezvăluirile făcute de Armata SUA l-au pus pe gânduri, mai ales mărturiile aviatorilor care au surprins dispozitivele stranii de pe cer.

Obiect misterios pe cer, de trei ori mai rapid decât un F-22

Un obiect rotund, fără caracteristicile unui aeronave obișnuite, ar fi trecut pe lângă un avion de luptă F-22 cu o viteză de trei ori mai mare. Povestea i-a fost relatată lui Donald Trump chiar de piloți ai Forțelor Aeriene americane, în timpul unor întâlniri la Casa Albă. Președintele spune că militarii sunt profesioniști și foarte serioși, iar mărturiile lor nu pot fi ignorate.

Nu sunt chiar un mare adept al teoriei existenței OZN-urilor, dar am stat în Biroul Oval, în primul mandat și puțin și în al doilea, de vorbă cu piloți ai Forțelor Aeriene, oameni foarte buni, serioși.

a declarat Donald Trump.

Și mi-au povestit lucruri foarte ciudate. Mi-au spus că, în anumite cazuri, da, se întâmplă ceva acolo, pentru că ei pilotează un F-22, cel mai bun avion care există, cel mai rapid, cel mai performant avion văzut vreodată. Și ceva trece pe lângă ei cu o viteză de trei ori mai mare. Și este rotund.

a zis Donald Trump.

Declarațiile vin pe fondul interesului tot mai mare pentru documentele secrete despre OZN-uri. Pentagonul a publicat înregistrări și rapoarte despre alte fenomene stranii de pe cer pe care experții serviciilor americane nu au reușit să le identifice cu certitudine. Unele mărturii descriu obiecte capabile de manevre neobișnuite, cu o tehnologie diferită, fără sisteme vizibile de propulsie.

Trump a fost întrebat și despre presupusa existență a unui program guvernamental ultrasecret, care ar studia astfel de fenomene fără știrea președinților americani. Liderul de la Washington susține că nu are cunoștință despre un asemenea program, dar promite să afle adevărul. Până acum, autoritățile americane nu au prezentat dovezi verificate că obiectele neidentificate ar avea origine extraterestră.

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