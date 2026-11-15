Schimbări importante la Casa Albă: discuțiile cu lobbyiștii, permise doar cu acordul conducerii

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 nov. 2026, 11:47

Stephen Miller, noul șef de cabinet al președintelui Donald Trump, impune reguli mai stricte la Casa Albă privind relația angajaților administrației cu lobbyiștii. Potrivit unui document intern obținut de POLITICO, discuțiile cu reprezentanții grupurilor de interese despre politicile guvernamentale vor putea avea loc doar cu aprobarea prealabilă a conducerii.

Distribuie articolul