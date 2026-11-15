Schimbări importante la Casa Albă: discuțiile cu lobbyiștii, permise doar cu acordul conducerii

Stephen Miller, noul șef de cabinet al președintelui Donald Trump, impune reguli mai stricte la Casa Albă privind relația angajaților administrației cu lobbyiștii. Potrivit unui document intern obținut de POLITICO, discuțiile cu reprezentanții grupurilor de interese despre politicile guvernamentale vor putea avea loc doar cu aprobarea prealabilă a conducerii.
Administrația Donald Trump introduce noi restricții privind contactele dintre angajații Casei Albe și reprezentanții grupurilor de lobby. Stephen Miller, noul șef de cabinet al președintelui american, a stabilit că întâlnirile cu lobbyiștii înregistrați trebuie autorizate în prealabil de Biroul Juridic. Măsura urmărește să limiteze influența intereselor externe asupra deciziilor guvernamentale și să concentreze comunicarea cu organizațiile din afara administrației într-un singur departament.
Potrivit unui memorandum intern obținut de publicația POLITICO, orice întâlnire cu lobbyiști înregistrați, desfășurată în incinta Casei Albe, va necesita aprobarea Biroului Juridic. În același timp, Biroul de Relații Publice va continua să gestioneze principalele contacte cu organizațiile și grupurile externe.
Documentul transmite și un mesaj clar angajaților administrației: prioritatea lor trebuie să fie promovarea obiectivelor președintelui și reprezentarea intereselor cetățenilor americani, nu menținerea relațiilor cu lobbyiștii.
„Niciun președinte din istorie nu a luptat mai neîncetat, mai altruist sau mai curajos pentru poporul american decât președintele Trump. Urmând exemplul său, se așteaptă ca personalul Casei Albe să-și dedice timpul fără ezitare oamenilor muncitori ai națiunii”, se precizează în memorandumul intern.
Stephen Miller schimbă relația Casei Albe cu grupurile de lobby
Noile reguli nu reprezintă o surpriză pentru reprezentanții industriei de lobby din Washington. Stephen Miller este cunoscut pentru pozițiile sale intransigente în privința imigrației și pentru susținerea politicii „America First”, iar stilul său de lucru este descris ca fiind orientat în primul rând spre rezultate politice.
Mai mulți reprezentanți ai industriei consideră că apropierea personală de oficialii administrației nu mai reprezintă o cale eficientă pentru promovarea intereselor companiilor și organizațiilor pe care le reprezintă.
Hunter Morgen, lobbyist la Ballard Partners, care a colaborat cu Miller în primul mandat al lui Donald Trump, a explicat că acesta nu își bazează deciziile pe relațiile personale.
„El nu acționează pe baza relațiilor. Acționează pe baza rezultatelor politice care vor promova agenda președintelui”, a declarat Hunter Morgen, potrivit POLITICO.
Companiile caută noi modalități de a ajunge la Donald Trump
Schimbarea de abordare vine după înlocuirea lui Susie Wiles, care a ocupat anterior funcția de șefă de cabinet. Spre deosebire de Miller, Wiles avea experiență în industria de lobby și relații consolidate cu reprezentanții mediului de afaceri.
În noul context, unele companii analizează posibilitatea de a-și transmite solicitările direct președintelui Donald Trump. Alte organizații încearcă să identifice canale alternative de comunicare, prin intermediul oficialilor responsabili de politica internă și de domeniul economic.
Pentru lobbyiști, accesul la factorii de decizie de la Casa Albă ar putea deveni astfel mai dificil, în condițiile în care relațiile personale nu mai garantează posibilitatea unei discuții cu membrii administrației.
Un reprezentant al industriei, citat de POLITICO, a descris influența lui Miller asupra președintelui drept extrem de greu de contestat.
„Este imposibil să-l influențezi, nimeni nu poate face asta, nici măcar persoanele pe care le-ai considera cele mai apropiate”, a afirmat acesta.
Casa Albă respinge ideea că lobbyiștii ar putea influența agenda președintelui
Noile restricții apar și într-un context marcat de controverse privind presupusa influență a unor firme de lobby asupra fostei șefe de cabinet, Susie Wiles. Aceasta, precum și companiile vizate de acuzații, au respins afirmațiile referitoare la eventuale conflicte de interese.
Reprezentanții administrației Trump susțin că noua strategie urmărește să mențină deciziile guvernamentale în acord cu prioritățile stabilite de președinte, fără ca interesele grupurilor de lobby să dicteze direcția politicilor publice.
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers, a subliniat că loialitatea administrației este îndreptată către cetățenii americani.
„Președintele Trump este loial poporului american, nu lobbyiștilor. Echipa sa se dedică promovării agendei președintelui, nu a agendei lobbyiștilor din Washington”, a transmis acesta.