SUA ar fi propus un compromis teritorial Ucrainei în schimbul aderării la NATO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 nov. 2026, 13:06

Ucraina ar putea fi pusă în fața unui compromis teritorial în schimbul garanțiilor de securitate oferite de NATO. Președintele Volodimir Zelenski a dezvăluit că a primit o astfel de propunere din partea Statelor Unite, în cadrul unei discuții cu presa.

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