SUA ar fi propus un compromis teritorial Ucrainei în schimbul aderării la NATO

Ucraina ar putea fi pusă în fața unui compromis teritorial în schimbul garanțiilor de securitate oferite de NATO. Președintele Volodimir Zelenski a dezvăluit că a primit o astfel de propunere din partea Statelor Unite, în cadrul unei discuții cu presa.
Președintele Volodimir Zelenski a făcut o dezvăluire importantă după negocierile desfășurate în această săptămână la Abu Dhabi. Potrivit liderului ucrainean, reprezentanții Statelor Unite au avansat posibilitatea ca Ucraina să renunțe la regiunea Donbas în schimbul aderării la NATO.
Zelenski a precizat că subiectul a fost adus pentru prima dată în discuție de oficialii americani în timpul celei mai recente runde de negocieri, relatează Kyiv Post.
Declarațiile au fost făcute vineri, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii, însă publicarea lor a fost amânată până sâmbătă dimineață, conform embargoului impus presei.
Propunerea vine în contradicție cu poziția exprimată în repetate rânduri de autoritățile de la Kiev, care au exclus retragerea trupelor ucrainene din Donbas și cedarea teritoriilor aflate sub suveranitatea țării.
Președintele ucrainean a explicat că un eventual acord care să prevadă aderarea la NATO, garanții de securitate cu caracter obligatoriu și fonduri pentru reconstrucția Ucrainei nu ar putea fi acceptat fără consultarea populației. În cazul în care Washingtonul și ceilalți parteneri din Alianță vor confirma oficial o asemenea propunere, decizia ar urma să fie supusă dezbaterii publice.
„Dacă partea americană ne confirmă acest lucru împreună cu alți colegi din NATO, atunci voi solicita opinia societății noastre: acceptăm sau nu acceptăm? Nu am dreptul să nu fac acest lucru la propria mea discreție”, a declarat Zelenski, citat de Kyiv Post.
Liderul de la Kiev a ținut însă să precizeze că o eventuală cedare a controlului asupra unor teritorii nu ar însemna și recunoașterea lor juridică drept parte a Federației Ruse. Ucraina nu va accepta, sub nicio formă, ca regiunile sale ocupate să fie recunoscute oficial ca teritoriu rusesc.