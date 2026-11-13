Candidat unic, rezultat neașteptat: inapt psihologic pentru șefia Poliției Municipiului Arad

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 nov. 2026, 09:55

Situație ciudată, dare oarecum deloc surprinzătoare, la Arad. Pentru postul de șef al poliției județului s-a înscris doar un singur candidat, dar care nu a reușit să treacă testul psihologic. Motiv pentru care IPJ Arad este în continuare fără conducere.

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