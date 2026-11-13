Candidat unic, rezultat neașteptat: inapt psihologic pentru șefia Poliției Municipiului Arad

Situație ciudată, dare oarecum deloc surprinzătoare, la Arad. Pentru postul de șef al poliției județului s-a înscris doar un singur candidat, dar care nu a reușit să treacă testul psihologic. Motiv pentru care IPJ Arad este în continuare fără conducere.
Procedura de ocupare a funcției de șef al Poliției Municipiului Arad întâmpină un obstacol neașteptat. Singurul candidat înscris pentru conducerea instituției, comisarul-șef Marius Oancea, a primit avizul „inapt” la evaluarea psihologică obligatorie pentru ocuparea unei funcții de conducere. Rezultatul a fost afișat pe platforma oficială a Ministerului Afacerilor Interne, hub.mai.gov.ro.
Potrivit informațiilor prezentate de Sindicatul Europol, Marius Oancea ocupă prin împuternicire funcția de șef al Poliției Municipiului Arad din luna februarie a acestui an. Numirea sa temporară a fost făcută de chestorul Dan Stoicănescu, inspectorul-șef al IPJ Arad. Înainte de această desemnare, comisarul-șef a condus Poliția Orașului Ineu.
Candidatul la șefia Poliției Arad nu a trecut testarea psihologică
Rezultatul evaluării psihologice ridică probleme în privința posibilității ca Marius Oancea să continue la conducerea Poliției Municipiului Arad prin împuternicire sau să fie desemnat temporar în această funcție.
Sindicatul Europol atrage atenția că verdictul de „inapt psihologic” nu privește doar concursul pentru postul de conducere din municipiul Arad, ci capacitatea de a exercita, în general, o funcție de conducere. În interpretarea sindicatului, această situație ar avea consecințe inclusiv asupra unei eventuale reveniri a comisarului-șef la conducerea Poliției Orașului Ineu.
Șase luni fără posibilitatea unei noi evaluări pentru funcții de conducere
O altă consecință semnalată de reprezentanții Sindicatului Europol este perioada în care candidatul nu poate solicita o nouă evaluare psihologică pentru un concurs destinat ocupării unei funcții de conducere.
Conform precizărilor sindicatului, persoanele declarate „inapt psihologic” nu pot participa la o nouă testare de acest tip timp de șase luni.
În aceste condiții, concursul pentru ocuparea funcției de șef al Poliției Municipiului Arad rămâne fără un candidat care să fi trecut de toate etapele necesare, după ce singura persoană înscrisă a fost declarată inaptă la evaluarea psihologică.
Situația readuce în atenție și problema ocupării funcțiilor de conducere din cadrul IPJ Arad, în contextul procedurilor de concurs organizate pentru posturile ocupate până acum prin împuternicire.