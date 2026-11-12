Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, rămâne în arest la domiciliu. Măsura a fost prelungită cu 30 de zile

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 nov. 2026, 14:52

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, va petrece încă 30 de zile în arest la domiciliu. Instanța a decis prelungirea măsurii preventive, astfel că acesta nu va putea părăsi locuința în perioada stabilită, cu excepțiile prevăzute de lege.

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