Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, rămâne în arest la domiciliu. Măsura a fost prelungită cu 30 de zile

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, va petrece încă 30 de zile în arest la domiciliu. Instanța a decis prelungirea măsurii preventive, astfel că acesta nu va putea părăsi locuința în perioada stabilită, cu excepțiile prevăzute de lege.
Alexandru Toader, fost lector la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, va rămâne în arest la domiciliu până la data de 21 decembrie. Magistrații au decis prelungirea măsurii preventive cu încă 30 de zile, în dosarul în care acesta este cercetat pentru mai multe infracțiuni, printre care viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.
Alexandru Toader rămâne în arest la domiciliu până pe 21 decembrie
Decizia de prelungire a arestului la domiciliu a fost luată de instanță, în contextul cercetărilor desfășurate în dosarul în care fiul fostului ministru al Justiției este acuzat de comiterea unor fapte în legătură cu mai multe studente ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Astfel, Alexandru Toader va continua să fie supus măsurii preventive, după ce magistrații au apreciat că aceasta trebuie menținută pentru încă 30 de zile.
Fiul lui Tudorel Toader, reținut inițial pentru acuzații grave
Potrivit informațiilor din dosar, Alexandru Toader a fost reținut pe 23 octombrie de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași. Acesta este cercetat pentru infracțiuni precum viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte care ar fi fost comise în legătură cu mai multe studente.
O zi mai târziu, pe 24 octombrie, Curtea de Apel Iași a dispus arestarea sa preventivă.
Ulterior, pe 3 noiembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) i-a admis contestația și a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Măsura a fost stabilită inițial pentru 19 zile, până la 21 noiembrie.
Ce obligații are Alexandru Toader în arest la domiciliu
Pe perioada arestului la domiciliu, Alexandru Toader trebuie să respecte mai multe obligații impuse de autoritățile judiciare.
Acesta nu are voie să părăsească locuința fără permisiunea organului judiciar competent și nu poate lua legătura cu persoanele vătămate sau cu martorii audiați în dosar.
Nerespectarea obligațiilor stabilite de instanță poate atrage consecințe judiciare, inclusiv înlocuirea măsurii preventive cu una mai severă.
Cercetările în acest dosar continuă, iar acuzațiile formulate împotriva lui Alexandru Toader urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare.