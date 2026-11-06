Doliu în lumea interlopă din București! Bobi a lui Ghioală a murit la 71 de ani. Adrian Minune, îndurerat de veste: „Îmi pare foarte rău”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 nov. 2026, 09:59

Veste tristă în lumea interlopă din Capitală. Stan Iancu, cunoscut sub numele de Bobi a lui Ghioală, s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani. Dispariția sa a provocat numeroase reacții în rândul celor care l-au cunoscut, iar printre persoanele afectate de veste se numără și cântărețul Adrian Minune, care a vorbit despre legătura de lungă durată pe care a avut-o cu acesta.

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