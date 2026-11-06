Doliu în lumea interlopă din București! Bobi a lui Ghioală a murit la 71 de ani. Adrian Minune, îndurerat de veste: „Îmi pare foarte rău”

Veste tristă în lumea interlopă din Capitală. Stan Iancu, cunoscut sub numele de Bobi a lui Ghioală, s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani. Dispariția sa a provocat numeroase reacții în rândul celor care l-au cunoscut, iar printre persoanele afectate de veste se numără și cântărețul Adrian Minune, care a vorbit despre legătura de lungă durată pe care a avut-o cu acesta.
Cine a fost Bobi a lui Ghioală, unul dintre personajele cunoscute ale lumii interlope bucureștene
Stan Iancu a fost un nume cunoscut în mediul interlop din București, în special în anii '90 și la începutul anilor 2000. Acesta era asociat cu lumea interlopă din cartierul Dudești, iar de-a lungul timpului numele său a apărut în relatări despre activitățile de cămătărie din Capitală, alături de fratele său, Nicu, și de alte persoane din anturajul său, potrivit informațiilor publicate de Cancan.
După anunțul decesului, rețelele de socializare au fost inundate de mesaje de regret și amintiri din partea celor care l-au cunoscut. Unul dintre apropiații săi a publicat un mesaj emoționant, în care l-a descris drept o persoană respectată în cartierul Dudești și un om dedicat familiei.
„Lordul șmecherilor pe bune!!!
Astăzi ne-a părăsit un om care nu va fi uitat niciodată. Bobby, al lui Ghioala, o adevărată legendă a cartierului Dudești!
A fost un om de caracter, un om curat la suflet, demn, capabil și respectat. Un familist adevărat, un om care a știut să-și păstreze demnitatea și să lase în urma lui amintiri frumoase.
Sunt oameni care trec prin viață și oameni care lasă o urmă în sufletele celor care i-au cunoscut. Bobby a fost unul dintre acei oameni.
Plecarea lui lasă multă tristețe, dar numele și amintirea lui vor rămâne vii în cartierul Dudești și în inimile celor care l-au cunoscut.
Îmi pare sincer rău pentru această pierdere.
Drum lin către îngeri, Bobby! Dumnezeu să te odihnească în pace!”
Adrian Minune, afectat de moartea lui Bobi a lui Ghioală: „A fost unul dintre cei mai mari oameni”
Printre cei care au transmis un mesaj după moartea lui Stan Iancu se află și Adrian Minune. Artistul a vorbit despre calitățile pe care i le atribuia acestuia și despre relația de respect care s-a păstrat între ei de-a lungul anilor.
Manelistul a mărturisit că regretă faptul că se află în afara țării și nu poate participa la priveghi pentru a fi alături de familia celui dispărut.
Artistul îl cunoștea încă din copilărie. Când au vorbit ultima dată
Adrian Minune a dezvăluit că relația sa cu Bobi a lui Ghioală datează din perioada copilăriei, când avea aproximativ șapte-opt ani. Cei doi s-au întâlnit în contextul evenimentelor muzicale la care participa artistul încă de la o vârstă fragedă.
Cântărețul și-a amintit că Stan Iancu susținea muzica și aprecia artiștii, descriindu-l ca pe un om care știa să câștige bani, dar și să îi respecte pe cei din jur.
Ultima lor întâlnire a avut loc cu aproximativ o lună înainte de deces, la o petrecere. Potrivit artistului, atunci nu a observat nimic care să indice că bărbatul ar avea probleme de sănătate.
Drama care i-ar fi marcat întreaga viață lui Stan Iancu
Dincolo de notorietatea pe care a avut-o în București, viața lui Stan Iancu a fost marcată și de o tragedie familială profundă. Unul dintre cele mai dureroase episoade s-ar fi petrecut în jurul anului 1995, în timpul unui incident în care acesta ar fi fost implicat împreună cu fiul său, Robert, și cu mai multe persoane din anturaj.
Potrivit relatărilor despre acel eveniment, mașina în care se aflau a fost oprită de polițiști, iar în încercarea de a scăpa, Stan Iancu și fiul său ar fi ajuns în râul Dâmbovița.
Robert nu a supraviețuit incidentului, iar pierderea copilului ar fi reprezentat una dintre cele mai mari lovituri suferite de Bobi a lui Ghioală.
În ultimii ani, acesta ar fi ales să ducă o viață mai discretă, departe de atenția publică.